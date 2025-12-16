circle x black
Cerca nel sito
 

La parabola mediatica di Fabrizio Corona in una docuserie Netflix

sponsor

Dal 9 gennaio cinque episodi ripercorrono l'ascesa e la caduta dell'ex agente fotografico, utilizzando la sua figura come lente per analizzare il passaggio dall'era televisiva a quella social

- Netflix
- Netflix
16 dicembre 2025 | 12.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il confine tra cronaca giudiziaria e intrattenimento è il filo conduttore di “Fabrizio Corona: Io sono notizia”, produzione Bloom Media House diretta da Massimo Cappello. Non si tratta di una semplice biografia, quanto di un tentativo di storicizzare un periodo preciso dell'Italia contemporanea, partendo dall'era berlusconiana fino alle contraddizioni del sistema giudiziario attuale. Attraverso i cinque episodi previsti, la narrazione esamina come il concetto di realtà sia stato progressivamente sovrapposto a quello di reality show nella percezione collettiva, usando la vicenda personale del protagonista come caso studio sociologico.

Al centro del racconto emerge il complesso rapporto con l'eredità paterna. Se Vittorio Corona ha rappresentato un giornalismo editoriale visionario volto alla ricerca della verità, il percorso del figlio si delinea come una reazione opposta e speculare: l'aggressione al sistema dall'interno e la trasformazione del gossip in puro strumento di potere. L'alleanza con Lele Mora e la mercificazione della privacy altrui vengono rilette non solo come strategie di business, ma come riscatto distorto verso un ambiente editoriale che aveva progressivamente emarginato il padre.

L'analisi tocca inevitabilmente lo snodo di Vallettopoli. L'inchiesta per estorsione segna il momento in cui l'imprenditore cede il passo al "personaggio", innescando una dinamica in cui le aule di tribunale diventano palcoscenico. La serie evidenzia come Corona abbia sfruttato la sua stessa posizione di nemico pubblico per alimentare una polarizzazione costante, rendendo spesso impossibile distinguere l'uomo dalla performance mediatica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fabrizio Corona Netflix serie streaming
Vedi anche
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video
Chieti, branco di lupi davanti a una villetta - Video
News to go
Natale 2025, rincari di panettone e pandoro: il confronto con il 2021
News to go
E' il 2025 il secondo anno più caldo della storia


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza