Le AI al servizio del marketing: servizi e strumenti da chiedere alla tua web agency

In collaborazione con Kilobit

Le aziende che utilizzano e investono nell’IA marketing sono già moltissime, inclusi alcuni dei più grandi colossi. Il motivo per cui si ricorra all’uso dell’Intelligenza Artificiale nel marketing risiede nei suoi grandi vantaggi.

AI nel marketing: i vantaggi

Grazie alle efficaci capacità di apprendimento, adattamento, ragionamento, pianificazione e interazione imputate all’IA, questo insieme di sistemi hardware e software a cui vengono attribuite delle capacità tipicamente umane viene impiegato nel marketing con l’obiettivo di sfruttare le sue performance avanzate e migliorare l’efficacia di attività e risultati.

Infatti, è possibile utilizzare l’intelligenza artificiale in tutte le fasi del marketing – strategica, decisionale e realizzativa, che verranno approfondite in seguito – per ottenere dei benefici strategici. A cominciare dalla riduzione delle tempistiche e delle risorse necessarie all’automatizzazione di molte attività, con conseguente efficientamento dei processi.

Passando per la personalizzazione delle interazioni e il miglioramento della gestione dei clienti, due azioni che favoriscono l’engagement, le conversioni e la fidelizzazione dei clienti. Fino ad arrivare all’ottimizzazione generale di tutte le strategie di marketing e all’individuazione di tendenze e opportunità aziendali, merito della capacità dell’AI di analizzare grandi quantità di dati e di effettuare analisi predittive.

Il ramo del marketing che si serve di tutti questi vantaggi derivati dall’uso dell’IA prende il nome di Artificial Intelligence Marketing, e cioè quel marketing che utilizza strumenti basati sull’IA per analizzare i dati, creare contenuti, prendere decisioni e automatizzare i processi di marketing.

Oggi l’intelligenza artificiale viene generalmente utilizzata come strumento di supporto ai metodi di marketing tradizionali, e cioè per migliorarne i risultati e accelerare i processi delle singole attività. Ma gli algoritmi di apprendimento automatico dell’IA possono essere utilizzati anche per funzioni più specifiche come analizzare il comportamento dei consumatori, migliorare la comprensione del mercato e la segmentazione del pubblico, raccogliere e analizzare grandi quantità di dati per individuare tendenze economiche e comportamentali, prendere decisioni di business più efficaci, consapevoli e strategiche, fare previsioni di mercato e ottimizzare la user experience.

Per approfondire l’argomento, si consiglia di consultare il progetto Gemini Google.

Applicazioni delle AI nel marketing

Come accennato poco sopra, quando le AI si mettono al servizio del marketing possono essere applicate in tre aree specifiche, ognuna delle quali è fondamentale per la creazione di una web agency di successo. Si tratta della fase strategica, della fase decisionale e della fase realizzativa.

Nella prima fase del marketing, quella strategica, si ricorre all’IA per raccogliere e analizzare grandi quantità di dati che provengono da varie fonti. Questa operazione richiede molto tempo ed energia, ma con gli strumenti di intelligenza artificiale diventa molto più semplice e veloce, permettendo all’azienda di ottenere una visione più efficace e dettagliata del comportamento dei consumatori.

Altra capacità dell’AI in questa fase è quella di utilizzare tecniche di analisi predittiva grazie a cui identificare tendenze emergenti e prevedere il comportamento futuro dei clienti. Fine ultimo di questa operazione è la segmentazione del mercato in gruppi di consumatori più piccoli e omogenei, la definizione di un target specifico a cui indirizzare le proprie campagne di marketing e lo sviluppo di strategie personalizzate e su misura per diversi segmenti, grazie a cui massimizzare l’efficacia delle attività.

Nella seconda fase decisionale i servizi e gli strumenti IA tornano utili per l’analisi dei dati e delle condizioni di mercato, necessarie per compiere scelte più strategiche sulle attività di marketing più efficaci da avviare o per prevederne i risultati.

Infine, nella fase realizzativa del piano di marketing, quella in cui avviene l’implementazione pratica delle attività, munirsi di strumenti di IA è molto efficace per automatizzare tutta una serie di processi e attività e ottimizzare l’efficienza, aumentare l’engagement e le conversioni, fra cui l’invio di e-mail, la pubblicazione e la personalizzazione dei contenuti sui social media, l’utilizzo di chatbot e assistenti virtuali.