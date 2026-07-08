LEGO Pokémon, nuovi set introducono le minifigure ufficiali

Il Gruppo LEGO e The Pokémon Company espandono la collaborazione con cinque set inediti, integrando per la prima volta personaggi Allenatori e strutture snodabili

La partnership tra il Gruppo LEGO e The Pokémon Company International prosegue con l'annuncio di cinque nuovi set destinati alla linea LEGO Pokémon, segnando un'evoluzione nell'approccio progettuale della serie. La novità principale dell'assortimento è l'introduzione, per la prima volta, delle minifigure ufficiali degli Allenatori, che arricchiscono l'esperienza di costruzione e le possibilità di esposizione.

Tra le nuove proposte figura il modello LEGO Pokémon Momenti Allenatore iconici: Poké Ball, un set composto da 2.368 pezzi che riproduce un laboratorio e una scena di battaglia al suo interno, includendo le minifigure di Rosso, del Professor Oak e di una Picnic Girl, accompagnate dai personaggi di Pikachu ed Eevee.

La linea introduce inoltre una versione snodabile dell'Allenatore Rosso, alta oltre 930 pezzi, caratterizzata da articolazioni girevoli che ne incrementano la versatilità.

Sotto il profilo ingegneristico, i nuovi modelli focalizzano l'attenzione sulla precisione dei dettagli e sulla fedeltà alle forme originali dei Pokémon. Il set dedicato a Rayquaza (1.083 pezzi) riproduce la scena della Torre dei Cieli, integrando la minifigure della Custode dei Segreti Lyris. Parallelamente, il modello dedicato ad Arcanine, composto da 1.190 pezzi, sfrutta un design snodabile per replicare la postura dinamica del Pokémon di tipo Fuoco. Per il Pokémon di tipo Normale, Munchlax, è stato progettato un modello alto 18 centimetri e costituito da 757 componenti, che permette la mobilità di testa e braccia. Julia Goldin, Direttore Marketing e Prodotto del Gruppo LEGO, ha commentato: “Pokémon è un franchise amatissimo, sostenuto da una community globale incredibilmente appassionata, e la risposta ottenuta finora dai nostri set LEGO Pokémon è stata straordinaria”.

L'integrazione tra le tecniche di costruzione LEGO e la licenza Pokémon risponde a una domanda crescente di oggetti da esposizione complessi e interattivi. Gaku Susai, Direttore Prodotto ed Esperienza di The Pokémon Company International, ha sottolineato l'intento della collaborazione: “Siamo orgogliosi di continuare a stimolare la scoperta e la creatività attraverso nuovi lanci come questi, realizzati insieme al Gruppo LEGO”.

I primi tre set saranno disponibili a partire dal 1° agosto 2026 sul sito ufficiale, nei LEGO Store e presso rivenditori selezionati, mentre i modelli dedicati agli Allenatori e alla Poké Ball verranno rilasciati il 1° ottobre 2026.