Lenny Kravitz sfida James Bond: sarà il villain nel nuovo gioco

IO Interactive ha approfittato del palcoscenico dei The Game Awards per mostrare un nuovo sguardo su 007 First Light, l'attesa iterazione videoludica dedicata alla spia britannica. Il trailer ha svelato un dettaglio di rilievo per il cast della produzione: l'antagonista principale sarà interpretato da Lenny Kravitz. Il musicista, vincitore di Grammy, presta il proprio volto e la propria voce al personaggio di Bawma, segnando così la sua prima performance di rilievo all'interno di un videogioco. Nel filmato diffuso, il personaggio appare in una posizione di netto dominio, tenendo in scacco sia James Bond che il suo mentore all'MI6, John Greenway, con l'intento di eliminare ogni interferenza esterna ai suoi piani.

Bawma viene descritto come una figura carismatica e imprevedibile, un "Re dei Pirati" moderno a capo di Aleph, una vasta rete di traffico d'armi che opera nell'emisfero occidentale. La biografia del personaggio delinea un'ascesa rapida nel mondo della criminalità: a soli 17 anni aveva già trasformato un cimitero di navi abbandonate in Mauritania nelle fondamenta del suo impero. Hakan Abrak, CEO di IO Interactive, ha sottolineato come la presenza scenica e il carisma di Kravitz si sposino perfettamente con la visione dello studio per questo formidabile avversario, capace di ispirare tanto paura quanto lealtà e destinato ad avere un impatto profondo sul percorso di formazione di Bond nel mondo dello spionaggio.

Lo stesso Kravitz ha commentato il suo ingresso nel franchise, evidenziando l'eredità che Bond possiede nel mondo dei videogiochi. L'artista ha descritto il suo personaggio non come un semplice uomo di potere, ma come qualcuno costretto a lottare per ogni centimetro della propria autorità, definendolo magnetico e pericoloso, ma dotato di uno scopo preciso. Questa ambiguità morale suggerisce che Bawma sarà una figura capace di sfumare il confine tra alleato e avversario durante l'avventura, aggiungendo uno strato di complessità alla narrativa tipica delle storie di 007.

Contestualmente al reveal narrativo, lo studio danese ha fornito i dettagli commerciali relativi al lancio. È stata presentata la Collector’s Edition di 007 First Light, preordinabile al prezzo di 199,99 euro, che includerà una replica indossabile della maschera, una custodia SteelBook e contenuti digitali aggiuntivi. La data di uscita è stata fissata per il 27 marzo 2026. Il titolo sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC tramite Steam ed Epic Games Store e, come confermato dalle note ufficiali, anche sulla futura piattaforma Nintendo Switch 2.