Lenovo è official technology partner di Fifa

Accordo include i Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti e la Women's World Cup 2027 che si svolgerà in Brasile

In occasione del Tech World, l'evento annuale di Lenovo sull'innovazione, Lenovo e FIFA hanno annunciato che la multinazionale tecnologica è Official Technology Partner di FIFA – il più alto livello di sponsorship della FIFA, secondo un accordo che include i Mondiali FIFA in Canada, Messico e Stati Uniti e FIFA Women's World Cup 2027 che si svolgerà in Brasile.

I due tornei rappresentano il contesto ideale per Lenovo per far crescere ulteriormente il suo brand globale tra gli appassionati dello sport più popolare al mondo e, cosa più importante, fornire tecnologie integrate e innovative che renderanno il calcio più accessibile e più coinvolgente per tutti, facendo crescere il gioco in tutto il mondo.

I prodotti, i servizi e le soluzioni di Lenovo, tra cui la sua suite di innovazioni che sfruttano e alimentano l'intelligenza artificiale (AI), gli iconici laptop ThinkPad, tablet, smartphone Motorola e server, saranno utilizzati nei tornei che si svolgeranno nel 2026 e nel 2027. La tecnologia migliorerà l'esperienza dei tifosi negli stadi e del broadcasting a livello globale, inclusa l’analisi dei dati che sarà accessibile a tutte le nazionali di calcio a livello globale.

Yuanqing Yang, Presidente e CEO di Lenovo, ha commentato: "In qualità di leader tecnologico globale, siamo lieti di collaborare con lo sport più internazionale e popolare del mondo. Lenovo sarà al centro dei più grandi eventi sportivi e di intrattenimento della storia dell'umanità: le manifestazioni sportive con più spettatori, più nazioni partecipanti e una domanda globale senza precedenti di elaborazione dati e tecnologia. Lenovo è orgogliosa di sostenere la visione di FIFA di sfruttare la tecnologia per elevare il gioco, migliorare l'esperienza dei fan in tutto il mondo e promuovere l'innovazione che arriva sul campo di gioco. Siamo entusiasti che la nostra tecnologia all'avanguardia e l'innovazione dell'intelligenza artificiale saranno al centro dei prossimi tornei, dimostrando al mondo il potere trasformativo della tecnologia smarter".

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha aggiunto: "In FIFA ci impegniamo a far crescere il calcio a livello globale e a rendere il calcio accessibile a tutti, e siamo entusiasti di dare il benvenuto a Lenovo nel nostro viaggio e di lavorare con loro per implementare tecnologie, innovazioni e programmi che diffondano il nostro sport. La combinazione di dati e tecnologia ci aiuta a conoscere meglio i tifosi e li useremo per creare esperienze impareggiabili e indimenticabili per i tifosi ai FIFA World Cup 2026™ e FIFA Women's World Cup 2027. In Lenovo abbiamo un partner che ci supporterà nell'evoluzione e nell'innovazione, investendo nella tecnologia digitale e nell'intelligenza artificiale per le generazioni future".

La storica partnership segna il primo accordo tra Lenovo e FIFA e si basa sull'eredità di Lenovo nel potenziare la tecnologia che ha sostenuto e continua a sostenere molte proprietà sportive di punta a livello globale.