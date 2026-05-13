circle x black
Cerca nel sito
 

L'ombra del Fire Phone: Amazon non esclude il ritorno dello smartphone

sponsor

Il responsabile della divisione dispositivi del colosso di Seattle non smentisce categoricamente lo sviluppo di un nuovo terminale mobile nonostante i precedenti fallimenti

L'ombra del Fire Phone: Amazon non esclude il ritorno dello smartphone
13 maggio 2026 | 13.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Amazon non chiude definitivamente la porta al settore della telefonia mobile, ma lo fa con la cautela di chi ha già pagato il prezzo di un debutto infelice. Panos Panay, attuale guida della Divisione dispositivi e servizi del gruppo, ha recentemente affrontato le indiscrezioni riguardanti il presunto sviluppo di un nuovo hardware, glissando su una smentita categorica. Durante un'intervista con il Financial Times, l'ex dirigente Microsoft ha descritto l'eventualità di un nuovo smartphone come un obiettivo non necessariamente primario, pur ammettendo che negarne l'esistenza in modo assoluto risulterebbe fuorviante. La strategia comunicativa di Panay sembra riflettere la complessità di un mercato in cui il confine tra telefono tradizionale e assistente personale avanzato si fa sempre più sfumato.

CTA

Al centro delle speculazioni si trova il progetto codificato internamente come Transformer, un dispositivo che dovrebbe integrare nativamente le potenzialità di Alexa Plus. A differenza del Fire Phone, naufragato oltre dieci anni fa a causa di un ecosistema limitato e di scelte hardware poco convincenti, la nuova scommessa di Amazon punterebbe sulla trasformazione del form factor classico.

Secondo Panay, sebbene lo smartphone come lo conosciamo oggi non sia destinato a scomparire, l'intero comparto sta attraversando una fase di mutamento profondo che richiederà un decennio per compiersi. Le ricerche interne starebbero esplorando diverse direzioni, oscillando tra il design di un telefono essenziale e quello di wearable potenziati dall'intelligenza artificiale, suggerendo che il prodotto finale potrebbe discostarsi sensibilmente dai canoni estetici attuali.

La prudenza di Amazon trova giustificazione non solo nei precedenti aziendali, ma anche nel percorso professionale dello stesso Panay, che in Microsoft ha supervisionato il lancio del Surface Duo senza riuscire a scalfire il duopolio di Apple e Google. L'attuale fase di sviluppo sembra quindi orientata a identificare una nicchia tecnologica capace di giustificare un nuovo ingresso in un mercato ormai saturo. Invece di competere frontalmente con i produttori di hardware tradizionale, l'azienda sembra intenzionata a sfruttare l'integrazione tra intelligenza artificiale generativa e nuovi dispositivi indossabili.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Amazon Fire Phone smartphone Panos Panay
Vedi anche
News to go
Corte giustizia Ue da ragione a Italia, Meta deve pagare editori
Lazio, l'arrivo del Nasdaq a Formello - Video
Commerzbank, Tajani: "Unicredit non fa operazioni anti-tedesche" - Video
News to go
Passaporto, richiesta possibile in 7.500 uffici postali in tutta Italia
News to go
Caro carburanti e poca redditività, le rotte aeree minori rischiano di sparire
News to go
Tanti medici ma pochi infermieri, le cause in un rapporto sull'Italia
Race for the Cure, Cucinotta: “Mia sorella e il tumore al seno, prevenzione salva la vita" - Video
Race for the Cure, Gualtieri: “Clima straordinario, evento unico al mondo” - Video
A Roma l'onda rosa per Race for the Cure, sport e prevenzione contro il tumore al seno - Video
News to go
Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world
Fiorello a Tennis & Friends: "Prevenzione migliore medicina per arrivare a 66 anni in forma" - Video
Luca Barbarossa a Tennis & Friends: “Prevenzione fondamentale, qui sport e salute si incontrano"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza