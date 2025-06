Nasce Y Cyber: HWG Sababa rivoluziona la cybersecurity industriale in Italia

HWG Sababa, per mezzo di una nota ufficiale, ha annunciato la nascita di Y Cyber, una nuova Business Unit interamente dedicata al settore industriale, focalizzata sulla protezione delle Operational Technology (OT).

Y Cyber rappresenta un'estensione strategica di HWG Sababa, con un focus esclusivo sulla sicurezza industriale. L'obiettivo primario è offrire soluzioni avanzate e altamente specializzate per settori ad alta criticità come l'energia, le utilities, l'automotive, lo spazio, la manifattura, i trasporti, la logistica e l'industria chimico-farmaceutica.

La nuova unità operativa sarà guidata da Roberto Caviglia, OT Team Leader di HWG Sababa, e potrà contare sul supporto di uno dei pochi SOC (Security Operation Center) e CERT (Computer Emergency Response Team) OT attivi a livello globale.

I numeri evidenziano l'urgenza di un approccio specialistico alla cybersecurity industriale. Secondo il Rapporto Clusit 2025, l'85% degli attacchi OT origina da ambienti IT, a causa di una scarsa segregazione tra i due mondi. Inoltre, il 73% delle organizzazioni ha subito nel 2024 intrusioni che hanno coinvolto sistemi OT o ambienti misti IT/OT, sottolineando la vulnerabilità di questi ambienti.

"I sistemi OT richiedono competenze, servizi e soluzioni pensate su misura. La creazione di questa Business Unit è un passo naturale per consolidare il nostro ruolo nella protezione delle infrastrutture industriali e offrire servizi di cybersecurity verticali e customizzati", commenta Alessio Aceti, CEO di HWG Sababa.

"La complessità delle architetture OT impone un approccio altamente specializzato. Y Cyber nasce per rispondere a queste sfide con competenze specifiche, strumenti dedicati e una visione proattiva", aggiunge Roberto Caviglia, responsabile della Business Unit.

A testimonianza della rilevanza del progetto, Y Cyber potrà contare su partnership strategiche con aziende leader nel settore OT, tra cui Phoenix Contact, Power Automation ed Errevi Automation. L'azienda è inoltre impegnata a rafforzare e ampliare costantemente la propria rete di collaborazioni, con l'obiettivo di presidiare in modo sempre più capillare il mercato.

"Sebbene la transizione alla fabbrica digitale sia ormai un requisito imprescindibile per essere competitivi e vincenti sul mercato, non bisogna sottovalutare l'aspetto della Cybersecurity. La corsa all'adozione nel mondo industriale di tecnologie connesse a Internet comporta una maggiore esposizione al cyber risk. Phoenix Contact lo sa bene e sin dal 2018 ha certificato con TÜV il proprio processo di sviluppo sicuro secondo la norma IEC62443-4-1 ed è costantemente attiva nel rilascio di nuovi prodotti 'security by design' secondo la normativa IEC62443-4-2. La cybersecurity però non è solo prodotti, ma un insieme di processi e best practice; ecco perché la partnership con HWG Sababa ha come obiettivo il poter offrire al mercato un connubio perfetto di servizi e prodotti, unendo due società leader nei propri settori per poter accompagnare i clienti attraverso un percorso graduale di adattamento e allineamento alle nuove normative Europee in termini di Cybersecurity e Safety", afferma Francesco Lanzani, Presidente & CEO di Phoenix Contact.

Tra gli obiettivi strategici di Y Cyber rientrano la protezione delle infrastrutture critiche, lo sviluppo di un'offerta integrata di servizi e soluzioni attraverso un SOC OT dedicato, e il supporto alle aziende nel raggiungimento della compliance alle principali normative del settore, tra cui NIS2, ISO 62443, NMR e CRA. Centrale è anche l'impegno nella diffusione di una cultura della cybersecurity OT, promossa tramite percorsi formativi strutturati e destinati a tutti i livelli aziendali.

Y Cyber si rivolge a tre principali target audience:

Aziende che gestiscono impianti industriali, operano infrastrutture critiche e sono direttamente responsabili della disponibilità e della sicurezza degli ambienti OT.

Rivenditori di tecnologie e servizi OT che progettano, realizzano, integrano e mantengono sistemi industriali per i propri clienti, assumendosi spesso una responsabilità condivisa in ambito cybersecurity. E infine produttori di componenti e tecnologie OT che sviluppano e forniscono sistemi di controllo industriale, PLC, piattaforme SCADA, dispositivi IIoT e altri componenti critici per le infrastrutture operative, con l'obiettivo di potenziare la sicurezza embedded nei dispositivi.