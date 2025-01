Netflix aumenta ancora i prezzi negli States, presto anche da noi?

Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in diversi paesi, incluso il piano con pubblicità, per finanziare la crescita e migliorare il servizio

Netflix ha annunciato un aumento dei prezzi per la maggior parte dei suoi piani di abbonamento negli Stati Uniti, Canada, Portogallo e Argentina. L'aumento, comunicato nell'ultimo report sugli utili, riguarderà i piani con pubblicità, che passeranno da 6,99 a 7,99 dollari al mese, e i piani standard senza pubblicità, che passeranno da 15,49 a 17,99 dollari al mese. Anche il piano premium subirà un aumento, passando da 22,99 a 24,99 dollari al mese. La società giustifica l'aumento con la necessità di reinvestire i profitti per migliorare ulteriormente il servizio e la programmazione offerta. Questo aumento segue quello di ottobre 2023 e rappresenta il primo aumento per il piano con pubblicità, introdotto nel 2022.

Nonostante l'aumento dei prezzi, Netflix ha registrato una crescita record nel numero di abbonati, raggiungendo i 300 milioni a livello globale. Tuttavia, la società ha annunciato che questo sarà l'ultimo trimestre in cui verrà rivelato il numero di nuovi abbonati, preferendo in futuro comunicare solo il raggiungimento di traguardi significativi. Netflix si dimostra fiduciosa riguardo alle prospettive di crescita futura, sottolineando come la piattaforma rappresenti ancora meno del 10% del tempo di visione televisiva nei paesi in cui è disponibile.

Oltre all'aumento dei prezzi, Netflix ha annunciato l'introduzione di un nuovo piano "Extra Member with Ads", che permetterà agli abbonati al piano con pubblicità di aggiungere un utente esterno al proprio nucleo familiare. La strategia di Netflix per quanto riguarda i contenuti live si è fatta più aggressiva negli ultimi mesi, passando da eventi sportivi di vario genere a partite della NFL con performance di artisti di fama mondiale. L'obiettivo, tuttavia, non è quello di acquisire i diritti per la trasmissione di interi campionati sportivi, ma di concentrarsi su eventi speciali. A questo proposito, la società ha evidenziato il successo di eventi live come l'incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul e il debutto nel wrestling con Monday Night Raw.