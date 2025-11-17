circle x black
Cerca nel sito
 

Netflix Games sulla TV: il cellulare è il tuo controller

sponsor

Netflix lancia la sua "serata giochi" sulla TV. Giochi di gruppo come Pictionary e LEGO Party sono disponibili, usando lo smartphone come controller. In arrivo anche RDR su mobile

Netflix Games sulla TV: il cellulare è il tuo controller
17 novembre 2025 | 12.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Netflix ha annunciato un’espansione strategica del suo ecosistema di gaming, rendendo la "serata giochi" accessibile direttamente sulla TV con un'innovazione semplice e universale. D'ora in poi, per accedere ai Netflix Games sul grande schermo, gli utenti necessiteranno soltanto della loro TV, dell'abbonamento Netflix e del proprio telefono cellulare, che fungerà da controller. Questa mossa elimina la necessità di configurazioni complesse o hardware aggiuntivo, democratizzando l'intrattenimento interattivo in salotto.

L'esperienza TV: facile come fare zapping

La piattaforma mira a integrarsi in modo fluido con l'esperienza di streaming tradizionale, permettendo una transizione immediata tra la visione di una serie TV e una sessione di gioco. Alain Tascan, Presidente dei Giochi di Netflix, ha illustrato la facilità d'uso: “Da oggi puoi giocare sulla TV usando il cellulare come controller - senza alcuna configurazione, è facile come guardare le tue serie preferite. Puoi passare da KPop Demon Hunters a Pictionary: Game Night senza mai uscire da Netflix. E per chi ama giocare ovunque e in qualsiasi momento, porteremo ancora più giochi sul cellulare con il nostro speciale tocco Netflix.”

lego party artwork

Per le feste, Netflix arricchirà la sua offerta con una collezione Party Games pensata per il divertimento di gruppo, che include titoli di successo già disponibili:

Pictionary: Game Night: il classico gioco di disegno, dove la velocità nel decifrare gli scarabocchi è fondamentale.

Boggle Party: la versione digitalizzata del gioco di ricerca parole, giocabile fino a otto persone.

LEGO Party!: una collezione di mini-giochi scatenati e competitivi per sfidare gli amici.

Party Crashers: Fool Your Friends: un folle gioco di deduzione e scherzi sociali per smascherare l'intruso che finge di conoscere la parola segreta del turno.

Tetris Time Warp: il classico Tetris con una svolta: il completamento delle linee catapulta il giocatore in zone bonus ispirate ai 40 anni di storia del gioco, con regole specifiche dell'epoca.

L'attesa più grande per il gioco di gruppo è l'imminente Dead Man’s Party: A Knives Out Game , un mistery dove gli amici diventano i sospettati e il celebre detective Benoit Blanc indaga per scoprire chi è l'assassino.

L'offerta mobile: debutto di capolavori e titoli AAA

Parallelamente all'espansione TV, Netflix continua a potenziare la sua offerta mobile con giochi di alto profilo e titoli premium senza pubblicità. Per la prima volta su mobile, gli abbonati potranno esplorare il Dead West con Red Dead Redemption. Il capolavoro di Rockstar Games, in arrivo prossimamente, includerà anche l’espansione narrativa Undead Nightmare.

red dead redemption mobile artwork

Un altro atteso debutto è WWE 2K25, un simulatore di wrestling di alta qualità che porterà circa 40 atleti superstar su mobile, con la possibilità di scalare le classifiche dell'universo WWE. È possibile pre-registrarsi [QUI] per prepararsi al lancio.

A completare l'offerta mobile sarà possibile trovare Puzzled una nuovissima app con otto puzzle quotidiani ispirati ai titoli Netflix come Stranger Things e Emily in Paris. E infine giochi per i poccoli come LEGO DUPLO World, Barbie Color Creations e Toca Boca Hair Salon 4 (già disponibili tramite download separato) e il prossimo PAW Patrol Academy, una raccolta di minigiochi educativi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Netflix Games smartphone come controller Netflix serata giochi Netflix
Vedi anche
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza