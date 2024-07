Nintendo aggiunge il basket in Switch Sports con un aggiornamento gratuito

Nintendo ha annunciato che il 9 luglio verrà rilasciato un aggiornamento gratuito per Switch Sports, il gioco che permette agli utenti di cimentarsi in diverse discipline sportive utilizzando i controlli di movimento della console Nintendo. Questo aggiornamento aggiungerà il basket come nuovo sport giocabile. Secondo quanto comunicato da Nintendo, il nuovo update permetterà ai giocatori di sperimentare il basket all'interno di Spocco Square.

Sarà possibile utilizzare i controlli di movimento per cercare di segnare il maggior numero di canestri possibile entro il tempo limite nella modalità solitaria "Three-Point Challenge". Per chi è interessato a una competizione amichevole, fino a quattro giocatori potranno sfidarsi localmente nelle modalità "Five-Streak Battle" o "Three-Point Contest". Inoltre, sarà possibile dribblare, passare e segnare in partite due contro due sia in multiplayer locale che online.