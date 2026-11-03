Nintendo apre a Milano il suo pop-up store italiano

Nintendo inaugurerà il 20 novembre 2026 a Milano un nuovo Nintendo Pop-Up Store, il secondo punto vendita temporaneo aperto in Italia e il primo situato nel centro del capoluogo lombardo. Lo spazio, in Piazza del Liberty 8, a pochi passi dal Duomo, resterà aperto fino al 20 dicembre 2026.

Il negozio si sviluppa su tre piani, per una superficie di vendita complessiva superiore ai 350 metri quadrati. Al suo interno sarà disponibile una selezione di prodotti ufficiali Nintendo: peluche, spille, portachiavi, abbigliamento, borse e accessori per la casa, oltre ad altri articoli di merchandising. Sono previsti anche prodotti esclusivi, normalmente acquistabili soltanto nei Nintendo Store permanenti in Giappone.

L'assortimento comprende articoli legati ad alcuni dei principali franchise dell'azienda: Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing, Pikmin, Splatoon, Kirby e Metroid. È inoltre presente la linea My Mario, pensata per consentire ai bambini più piccoli e ai loro genitori di giocare insieme.

I negozi ufficiali permanenti di Nintendo si trovano attualmente a Tokyo, Osaka, Fukuoka e Kyoto, in Giappone, e a New York e San Francisco, negli Stati Uniti. Lo store milanese propone per la prima volta in Italia un'esperienza analoga in forma temporanea. Per i primi tre giorni di apertura, dal 20 al 22 novembre 2026, l'ingresso è su prenotazione. I biglietti saranno disponibili a partire dal 9 novembre 2026.