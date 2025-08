Nintendo aumenta i prezzi di Switch negli States

Nintendo ha aumentato ufficialmente i prezzi della console Switch di prima generazione nel mercato statunitense. Il modello base, lanciato nel 2017 a 299,99 dollari, viene ora venduto sullo store ufficiale a 339,99 dollari. Anche le versioni OLED e Lite subiscono rincari: la prima passa da 349,99 a 399,99 dollari, mentre la seconda da 199,99 a 229,99 dollari.

La società giapponese ha motivato la scelta con un generico riferimento alle “condizioni di mercato”, poco dopo aver introdotto aumenti simili in Canada il primo agosto. La decisione arriva in un contesto economico aggravato dalle recenti misure tariffarie annunciate dall’ex presidente statunitense Donald Trump, che ha firmato un ordine esecutivo per l’introduzione di dazi “reciproci” su diversi Paesi. Tra questi anche il Vietnam, dove Nintendo ha spostato gran parte della sua produzione e che ora è soggetto a una tassa d’importazione del 20%.

Oltre alle console, sono aumentati anche i prezzi degli accessori: i Joy-Con di prima generazione e la sveglia interattiva Alarmo hanno subito un rincaro di 10 dollari, arrivando rispettivamente a 89,99 e 109,99 dollari. Restano invariati invece i prezzi della nuova console Switch 2 e dei giochi, sia in formato fisico che digitale, per entrambe le generazioni. La nuova console, lanciata lo scorso giugno, ha già superato i 6 milioni di unità vendute dalla data di lancio, a fronte di una domanda che Nintendo fatica ancora a soddisfare.