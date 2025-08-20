Numeri record nel Q2 per Xiaomi, ricavi oltre i 14 miliardi di euro

Il colosso tecnologico cinese annuncia risultati finanziari eccezionali, con un fatturato in crescita del 30,5% e un utile netto in aumento del 75,4%. La strategia "Human x Car x Home" e il successo delle auto elettriche si confermano i motori della crescita

Xiaomi Corporation, il gigante dell'elettronica di consumo, ha annunciato i suoi risultati finanziari per il secondo trimestre del 2025, confermando un'impressionante traiettoria di crescita. Per la terza volta consecutiva, il fatturato del gruppo ha superato i 14,5 miliardi di euro, con un aumento del 30,5% su base annua. L'utile netto rettificato ha registrato una crescita ancora più significativa, balzando del 75,4% a circa 1,35 miliardi di euro, evidenziando una solida redditività.

I risultati riflettono il successo della strategia "Human x Car x Home", che ha permesso a Xiaomi di crescere in modo esponenziale in tutti i suoi settori chiave: smartphone, veicoli elettrici intelligenti (EV) e grandi elettrodomestici smart.

Nonostante la pressione del mercato globale, il business degli smartphone di Xiaomi ha dimostrato grande adattabilità. Con un fatturato di circa 5,7 miliardi di euro e spedizioni globali di 42,4 milioni di unità, l'azienda ha mantenuto il suo posto nella top 3 mondiale per il 20° trimestre consecutivo. La strategia "premium" sta dando frutti: in Cina, i telefoni di fascia alta (con un prezzo superiore ai 375 euro) rappresentano ormai il 27,6% delle vendite totali di smartphone del gruppo.

Anche il segmento IoT e prodotti per lo stile di vita ha registrato un nuovo record di fatturato, arrivando a 4,8 miliardi di euro, con una crescita del 44,7%. In particolare, il settore dei grandi elettrodomestici smart è cresciuto del 66,2%, con spedizioni di condizionatori, frigoriferi e lavatrici che hanno sfidato i trend di mercato con incrementi superiori al 25%.

La Rivoluzione delle auto elettriche: un traguardo storico

Il settore dei veicoli elettrici, dell'intelligenza artificiale e delle altre nuove iniziative è stato il vero protagonista della crescita, con un aumento di fatturato del 234% a 2,66 miliardi di euro. Il dato più rilevante è che il fatturato proveniente dal solo business delle auto elettriche ha superato per la prima volta i 2,5 miliardi di euro, segnando l'ingresso dell'azienda in una fase di crescita su larga scala.

Le consegne del veicolo elettrico Xiaomi SU7 hanno continuato a crescere, e l'azienda ha annunciato che, a luglio 2025, le consegne cumulative dal lancio hanno superato le 300.000 unità. La perdita operativa del business EV si è ridotta a soli 37,5 milioni di euro nel secondo trimestre, con l'azienda che prevede il raggiungimento del pareggio nella seconda metà dell'anno.

Investimento in Ricerca e Sviluppo: il vero motore trainante

A sostegno di questa espansione, Xiaomi continua a investire massicciamente nella tecnologia. Le spese in Ricerca e Sviluppo hanno raggiunto un record di 975 milioni di euro, in aumento del 41,2% su base annua. Questi investimenti stanno portando a risultati tangibili, come il lancio del chip di punta Xiaomi XRING O1 da 3nm, che fa di Xiaomi la prima azienda in Cina, e la quarta a livello globale, a sviluppare autonomamente un chip di punta di tale livello.

Inoltre, Xiaomi ha compiuto passi da gigante nell'ambito dell'intelligenza artificiale e dei large language models, con la pubblicazione di 12 lavori di ricerca in conferenze globali di alto livello e il rilascio di modelli open-source. Questo focus sull'innovazione tecnologica fondamentale dimostra la visione a lungo termine dell'azienda, che punta a consolidare la sua posizione come leader in un ecosistema smart che abbraccia ogni aspetto della vita quotidiana, dal telefono all'auto, fino alla casa.

