Nuovo design per il menu Start di Windows 11: più spazio e personalizzazione

Microsoft sta implementando un aggiornamento significativo al menu Start di Windows 11, introducendo un’interfaccia più ampia e personalizzabile rispetto alla versione attuale. La nuova configurazione è stata individuata nelle build più recenti del sistema operativo, dove si evidenziano modifiche sostanziali volte a migliorare l’esperienza utente. Uno degli aspetti più rilevanti della nuova impostazione è la possibilità di disattivare il feed dei contenuti consigliati, una funzione che aveva suscitato critiche tra gli utenti provenienti da Windows 10. Tale sezione, infatti, occupava una porzione significativa del menu Start e mostrava file e applicazioni recenti non sempre utili per tutti gli utenti.

Il nuovo layout consente di visualizzare tutti gli elementi in un’unica pagina scorrevole, eliminando la necessità di passaggi aggiuntivi per accedere all’elenco completo delle applicazioni. Quest’ultimo può essere visualizzato sia in modalità elenco sia per categorie, in base alle preferenze personali. Inoltre, la maggiore ampiezza del menu permette ora di fissare fino a otto applicazioni per riga, superando il precedente limite di tre righe. Questo consente una gestione più efficiente e flessibile delle app preferite. Microsoft ha iniziato la fase di test di questo restyling nelle build 24H2 di Windows 11, ma ha anche esteso il supporto alla versione 23H2. Questo passaggio suggerisce una distribuzione graduale dell’aggiornamento a tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane o mesi.