Nuovo leak di GTA VI: 25 minuti con il protagonista senza vestiti

Un nuovo filmato trapelato su Grand Theft Auto VI è tornato a far discutere, a poche settimane dal lancio. Il video, della durata di circa 25 minuti, mostra Jason che si muove per Vice City privo di abiti. La durata è quasi pari a quella del filmato ufficiale diffuso in precedenza su Netflix come "extended look" del gioco.

Il materiale è attribuito a Cyberleek, già noto per aver diffuso in passato altri contenuti riservati sul titolo. Secondo quanto riportato da varie fonti, l'utente aveva incassato i proventi di una criptovaluta legata alla propria attività e risultava inattivo da inizio anno. Il nuovo video segna la sua ricomparsa.

Dalle immagini emerge che il gioco consentirebbe di completare la storia con personaggi privi di vestiti. Jason compare svestito per quasi tutta la durata del filmato: alla guida di una motocicletta, in un bar sul lungomare e durante le conversazioni con altri personaggi. Anche Lucia appare in gran parte svestita in una scena finale, in cui Cyberleek la inquadra brevemente di spalle.

Alcune sequenze contengono anticipazioni lievi della trama. Il video si apre con una scena d'intermezzo con Jason e Lucia, seguita da una gara in moto da cross che fa parte di una missione prevista dal gioco. Seguono immagini di guida in prima persona con Jason e una corsa tra veicoli per le strade della città. Grand Theft Auto VI è disponibile in preordine e uscirà il 19 novembre.