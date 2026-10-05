NVIDIA presenta DGX Spark con 64GB di memoria unificata per lo sviluppo locale dell'intelligenza artificiale

La nuova configurazione hardware e il sistema di clustering dedicato permettono di eseguire modelli fino a 100 miliardi di parametri direttamente su dispositivo, riducendo la dipendenza dalle infrastrutture cloud
NVIDIA ha annunciato la disponibilità della nuova configurazione da 64 GB di memoria unificata per il supercomputer compatto NVIDIA DGX Spark, progettata per offrire a sviluppatori, ricercatori e analisti dati un punto d'accesso hardware dedicato all'esecuzione di agenti AI, attività di inferenza e operazioni di fine-tuning senza la necessità di ricorrere costantemente a risorse cloud di terze parti. La macchina conserva la medesima architettura basata sul superchip GB10 Grace Blackwell, il sistema operativo DGX OS e l'intero stack software CUDA-X del modello da 128 GB, consentendo l'esecuzione su dispositivo di modelli che raggiungono fino a 100 miliardi di parametri.
Dal punto di vista della connettività e della scalabilità, il sistema integra una scheda di rete NVIDIA ConnectX-7. Attraverso lo strumento NVIDIA Sync Cluster Assistant, due unità distinte possono essere collegate direttamente tramite cavo QSFP per combinare le rispettive risorse hardware, aggregando una memoria complessiva di 128 GB e un supporto esteso a modelli fino a 200 miliardi di parametri. Secondo i test interni condotti da NVIDIA sul modello Qwen 3.8 27B, la configurazione in cluster a due nodi consente di registrare un incremento delle prestazioni fino a 1,7 volte rispetto al singolo sistema, raddoppiando al contempo la banda di memoria disponibile.
La piattaforma viene fornita con supporto nativo a framework e librerie di inferenza diffuse tra cui Ollama, vLLM, PyTorch e NVIDIA Agent Toolkit, mentre è in fase di rilascio un installer dedicato per l'applicazione di creazione grafica Blender. Tra gli strumenti software previsti figura anche il launcher NVIDIA Sync Model Launcher, progettato per facilitare il download e la gestione dei modelli locali, oltre all'integrazione con l'ambiente di programmazione OpenCode direttamente da browser web.
La disponibilità commerciale della configurazione da 64 GB di NVIDIA DGX Spark è fissata per venerdì 23 ottobre 2026 tramite i partner produttori Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP e MSI, con un prezzo di partenza indicato in 4.999 dollari, mentre i listini regionali saranno formalizzati dai singoli distributori OEM.