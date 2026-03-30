Olidata Cybersecurity: servizi SOC e sicurezza informatica

Il Gruppo Olidata annuncia la nascita di Olidata Cybersecurity S.r.l., realtà dedicata ai servizi SOC di nuova generazione e alla gestione dei rischi strutturali per imprese e istituzioni

Olidata S.p.A., system integrator quotato su Euronext Milan, ha ufficializzato per mezzo di una nota stampa la nascita di Olidata Cybersecurity S.r.l., operazione che riflette la centralità strategica della protezione dei dati per le infrastrutture critiche e il settore mission critical. La nuova società, con sede a Roma, punta alla realizzazione e gestione di un Next Generation Security Operation Center (SOC), offrendo servizi di Managed Security progettati per rispondere a minacce informatiche sempre più sofisticate.

L'operazione si fonda su una partnership che vede Olidata S.p.A. detenere il 70% del capitale sociale, mentre il restante 30% fa capo a Cyber Capital Alliance S.r.l. La struttura di governance è presieduta da Cristiano Rufini, affiancato dai consiglieri Pierre Levy e Giuseppe Di Fuccia. Un passaggio chiave del progetto è rappresentato dal rilevamento delle attività di Atlantica Cybersecurity S.r.l., mossa che permette alla nuova realtà di ereditare un SOC già operativo e un portafoglio clienti esteso tra Italia, Europa e Medio Oriente. L'offerta integrerà soluzioni software per ambienti on-site e cloud, affiancate da attività di outsourcing informatico e monitoraggio operativo costante.

"Oggi la cybersicurezza è una condizione dello sviluppo: senza protezione non ci sono innovazione, fiducia né continuità. Olidata Cybersecurity nasce per dare una risposta nazionale concreta a un rischio che è ormai strutturale", ha dichiarato Cristiano Rufini. A queste parole si aggiungono quelle di Pierre Levy, il quale ha sottolineato l'obiettivo di "contribuire alla crescita della sicurezza e della resilienza delle aziende attraverso l'apporto di competenze consolidate nel mercato tecnologico." Il rafforzamento della sovranità digitale nazionale passa dunque per la creazione di poli tecnologici capaci di garantire la continuità del business in un contesto di rischio informatico permanente.