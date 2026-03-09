circle x black
OpenAI, la modalità per adulti di ChatGPT è stata rimandata

La società guidata da Sam Altman ha deciso di posticipare il rilascio delle funzionalità dedicate ai maggiorenni per concentrare le risorse sul potenziamento dell'intelligenza e sulla personalizzazione dell'esperienza utente

09 marzo 2026 | 15.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

OpenAI ha ufficialmente comunicato lo slittamento del lancio della cosiddetta "adult mode" per ChatGPT, una funzione che era inizialmente attesa entro il trimestre in corso. La conferma è giunta attraverso una nota ufficiale in cui l'azienda chiarisce la volontà di dirottare gli sforzi produttivi verso obiettivi ritenuti più urgenti e trasversali per la propria base di utenti globale. Nonostante l'interesse suscitato dall'ipotesi di una versione meno restrittiva del chatbot, la priorità strategica sembra essere tornata sulla solidità tecnica e sulla capacità di interazione dei modelli linguistici.

La scelta di posticipare questa modalità risiede nella necessità di migliorare sensibilmente il quoziente intellettivo dello strumento e la sua personalità. OpenAI punta infatti a rendere l'intelligenza artificiale non solo più performante nel ragionamento logico, ma anche capace di anticipare le necessità dell'interlocutore attraverso una maggiore proattività. Questo cambio di rotta suggerisce una strategia volta a consolidare il valore d'uso quotidiano dello strumento, privilegiando la capacità di risposta e la personalizzazione rispetto all'esplorazione di ambiti più controversi o di nicchia.

Mentre il settore tecnologico attendeva di capire come la compagnia avrebbe gestito le nuove policy sui contenuti sensibili, la direzione intrapresa privilegia dunque l'efficienza operativa. Al momento non sono state fornite nuove finestre temporali per il rilascio della modalità dedicata ai contenuti per adulti, lasciando intendere che il focus dei laboratori di San Francisco rimarrà concentrato sul perfezionamento dei pilastri fondamentali che hanno reso ChatGPT il punto di riferimento del mercato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
OpenAI ChatGPT IA modalità per adulti
