OpenAI lancia Daybreak, lo scudo IA che ripara il web

L'evoluzione della sicurezza informatica passa ora attraverso Daybreak, il nuovo programma strategico lanciato da OpenAI per neutralizzare le minacce digitali in modo proattivo. Il sistema si appoggia all'agente Codex Security, introdotto lo scorso marzo, per analizzare in profondità il codice sorgente delle organizzazioni e mappare con precisione i potenziali percorsi di attacco. L'obiettivo dichiarato è quello di validare le falle di sicurezza più probabili e automatizzare il rilevamento di quelle a rischio elevato, garantendo un intervento tempestivo prima che soggetti esterni possano individuare e sfruttare i punti deboli dei sistemi.

Questa mossa posiziona OpenAI in diretta concorrenza con Anthropic, che poco più di un mese fa aveva scosso il settore presentando Claude Mythos all'interno dell'iniziativa Project Glasswing. Sebbene Anthropic avesse inizialmente limitato l'accesso al proprio modello per ragioni di sicurezza, considerandolo troppo sensibile per un rilascio pubblico su larga scala, alcune violazioni hanno comunque esposto la tecnologia a parti non autorizzate. Daybreak rappresenta quindi la risposta necessaria per colmare un vuoto nell'offerta di OpenAI, proponendo un approccio che non si limita a un singolo strumento, ma coordina una pluralità di risorse avanzate.

La struttura dell'iniziativa aggrega infatti diverse tecnologie proprietarie e competenze esterne, unendo i modelli più capaci della famiglia Codex al supporto di partner specializzati nella cybersicurezza. Il nucleo operativo si avvale dei nuovi modelli verticali GPT-5.5-Cyber e GPT-5.5 con Trusted Access for Cyber, la cui distribuzione controllata è iniziata ufficialmente durante la scorsa settimana. Il coinvolgimento attivo di partner industriali e governativi conferma la volontà di OpenAI di consolidare il proprio ruolo nella difesa delle infrastrutture critiche, preparando il terreno per il dispiegamento di sistemi dotati di capacità informatiche sempre più sofisticate.