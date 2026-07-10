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OpenAI presenta ChatGPT Work e l'intelligenza artificiale diventa agente operativo

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Debutta la famiglia di modelli GPT-5.6, progettata per automatizzare flussi di lavoro complessi, gestire file e interagire direttamente con le applicazioni desktop e web

OpenAI presenta ChatGPT Work e l'intelligenza artificiale diventa agente operativo
10 luglio 2026 | 10.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

OpenAI ha introdotto ChatGPT Work, un nuovo paradigma di interazione con l'intelligenza artificiale che transita dal modello di semplice assistenza testuale a quello di agente operativo capace di gestire progetti articolati. Il sistema è sostenuto dalla nuova architettura di modelli GPT-5.6, composta da tre varianti: Sol, ottimizzato per prestazioni di vertice in ambiti come la cybersecurity e la ricerca scientifica; Terra, configurazione bilanciata per la produttività quotidiana; e Luna, focalizzato sulla massimizzazione dell'efficienza dei costi computazionali.

Il nucleo tecnologico di ChatGPT Work risiede nell'integrazione di Codex, che consente all'agente di operare trasversalmente tra web, sistemi desktop e flussi di lavoro basati su applicazioni esterne. Gli utenti possono ora automatizzare attività ricorrenti tramite la pianificazione di Scheduled Tasks e interagire con software locali o browser integrati grazie alla funzionalità Computer Use. “GPT-5.6 Sol offre prestazioni di eccellenza in termini di intelligenza ed efficienza in ambiti quali coding, lavoro basato sulla conoscenza, cybersecurity e ricerca scientifica, utilizzando un numero inferiore di token e con un costo stimato più contenuto”, ha dichiarato Emmanuel Marill, Managing Director EMEA di OpenAI.

Sul piano delle performance tecniche, i dati di benchmark evidenziano un salto di qualità rispetto agli standard correnti. Nel test Agents' Last Exam, il modello Sol ha registrato un punteggio di 53,6, superando le soluzioni concorrenti in termini di capacità di ragionamento logico a fronte di un'ottimizzazione del consumo di token. Particolarmente rilevante è il progresso nell'Artificial Analysis Coding Agent Index, dove il modello ha stabilito un nuovo record di 80,0 punti, riducendo significativamente i tempi di esecuzione e i costi operativi. Anche nell'ambito della sicurezza informatica, il benchmark ExploitBench indica un miglioramento nella capacità di individuazione ed esecuzione di codice vulnerabile, passando dal 47,9% del predecessore GPT-5.5 al 73,5% della nuova serie.

L'ecosistema viene completato da una modalità Ultra, che permette il coordinamento in parallelo di molteplici agenti per l'accelerazione di progetti complessi, e da una directory di plug-in unificata che abilita la sincronizzazione con suite professionali come Google Workspace, Slack e vari sistemi CRM. Il rilascio di ChatGPT Work e della nuova app desktop unificata sta avvenendo a livello globale, rendendo accessibili le nuove funzionalità in modo progressivo sui sistemi Mac e Windows. L'integrazione di tali strumenti mira a definire un nuovo standard nell'automazione del lavoro cognitivo, dove la macchina non si limita a generare contenuti, ma esegue l'intero ciclo di vita di un processo aziendale complesso.

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modelli GPT 5.6 ChatGPT Work OpenAI intelligenza artificiale Emmanuel Marill AI per la ricerca scientifica Artificial Analysis Coding Agent Index Sol Terra Luna
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