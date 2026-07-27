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Oppo Bubble: l'accessorio che trasforma il retro dello smartphone in un mirino

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Il piccolo display magnetico affianca la fotocamera posteriore a quella frontale nell'uso quotidiano, con funzioni di scatto remoto e personalizzazione estetica del dispositivo

Oppo Bubble: l'accessorio che trasforma il retro dello smartphone in un mirino
27 luglio 2026 | 07.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Con la Reno16 Series, Oppo amplia il proprio ecosistema di accessori introducendo Bubble, un dispositivo compatto pensato per risolvere un limite ricorrente della fotografia da smartphone: l'impossibilità di controllare l'inquadratura quando si utilizza la fotocamera posteriore, generalmente più performante di quella frontale ma priva di un riscontro visivo diretto per chi è ripreso.

Bubble si aggancia al retro del telefono tramite una cover magnetica e, una volta collegato, riproduce in tempo reale la preview della fotocamera posteriore. L'utente può così verificare posa, composizione e inquadratura anche quando lo smartphone si trova a distanza, fissato su un supporto o gestito da un'altra persona. Il dispositivo integra inoltre una funzione di scatto remoto operativa fino a dieci metri e consente di regolare diversi livelli di zoom direttamente dalla propria interfaccia, senza dover intervenire sullo smartphone.

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L'applicazione pratica riguarda diversi scenari di utilizzo: selfie di gruppo realizzati con la fotocamera principale, vlog in cui lo sguardo resta naturalmente rivolto verso l'obiettivo posteriore, scatti su treppiede e contenuti prodotti in viaggio, dove spesso manca un setup fotografico strutturato.

Oltre alla componente fotografica, Bubble integra un display AMOLED che consente di personalizzare l'aspetto del dispositivo mostrando immagini statiche, motion photo o brevi contenuti video. Il retro dello smartphone diventa così anche uno spazio visivo configurabile, in linea con un utilizzo del telefono sempre più orientato all'espressione personale.

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Tag
Oppo Bubble smartphone Reno16
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