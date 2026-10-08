Oppo Find X10, debutto in Europa con tripla fotocamera da 200 MP

Oppo presenta la nuova serie con sensori da 200 megapixel su tutte le ottiche posteriori del modello Pro Max e il chipset Dimensity 9600 a 2 nm. La collaborazione con Hasselblad e il nuovo motore Lumo True Image Engine puntano a una fotografia mobile più fedele alla realtà

Oppo ha annunciato che la nuova serie Find X10 farà il proprio debutto globale il 21 ottobre con una presentazione a Maiorca, in Spagna. La gamma, composta dai modelli Find X10 e Find X10 Pro Max, è presentata come una "Hasselblad True-to-Life Camera" e si basa sulla nuova generazione del Lumo True Image Engine, la piattaforma di fotografia computazionale sviluppata dall'azienda. Secondo Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di Oppo, l'obiettivo è portare nella fotografia di tutti i giorni dettagli, colori e tonalità realistici, senza bisogno di impostazioni aggiuntive.

Il comparto fotografico è l'elemento centrale della proposta. Find X10 adotta un sistema Dual 200MP Camera, mentre Find X10 Pro Max introduce il primo Triple 200MP Camera System del settore, con sensori da 200 megapixel per la fotocamera ultra-grandangolare, la principale e il teleobiettivo: una configurazione che, per la prima volta su uno smartphone, estende questa risoluzione a tutte e tre le ottiche. Entrambi i sistemi sono stati sviluppati insieme con Hasselblad.

A elaborare le immagini provvede il Lumo True Image Engine, che combina la resa naturale delle tonalità della modalità Master Mode con le informazioni cromatiche rilevate dalla True Color Camera. L'azienda sostiene che il risultato sia una maggiore accuratezza nei colori e nelle texture, dalle sfumature della pelle al contrasto naturale delle scene.

Novità anche sul fronte video. Su Find X10 Pro Max tutte e tre le fotocamere posteriori registrano in 4K a 120 fps e in 8K a 30 fps, capacità che su Find X10 sono garantite dalle due fotocamere da 200 MP. La serie introduce inoltre la funzione Open Gate Capture, che sfrutta l'intera area del sensore per catturare una porzione più ampia della scena. In questo modo i creatori possono ritagliare e reinquadrare lo stesso filmato in formato orizzontale, verticale o in altri formati in fase di post-produzione.

Sul piano del design, la serie riprende il linguaggio minimalista della famiglia Find X. Il nuovo Borderless Design prevede un vetro scolpito in un unico pezzo che si raccorda al modulo fotografico, attenuando visivamente la sporgenza delle fotocamere. Find X10 sarà disponibile nelle colorazioni Glacier Blue e Mist Grey, mentre Find X10 Pro Max sarà proposto in Titanium Grey e Luna White. Quest'ultima, ispirata alle fotocamere classiche, è caratterizzata dal Lumo Camera Island in finitura metallica argento opaco, con dettagli zigrinati e l'anello arancione opaco che richiama l'identità di Hasselblad.

Le prestazioni sono affidate a chipset MediaTek: Find X10 monta il Dimensity 9600M, mentre Find X10 Pro Max è tra i primi smartphone a integrare il Dimensity 9600 Pro a 2 nm, con un incremento dichiarato sia nelle prestazioni sia nell'efficienza energetica. Entrambi i modelli dispongono di una batteria al silicio-carbonio da 8.000 mAh, che secondo Oppo assicura fino a due giorni di utilizzo tipico con una singola ricarica e mantiene oltre l'80% della capacità originale dopo cinque anni di utilizzo standard.

Sul versante software, la serie arriva con ColorOS 17, che introduce il nuovo Living Flow Design e AI Mind Pilot con Agent Mode. Quest'ultimo collega l'intelligenza artificiale agentica ai file e alle foto presenti sul telefono, con l'obiettivo di portare a termine attività complesse con un solo comando. Prezzi e disponibilità commerciale non sono stati ancora comunicati.