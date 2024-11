Oppo Find X8 Pro, uno smartphone senza compromessi

Oppo Find X8 Pro si presenta come il successore della serie Find X7, introducendo miglioramenti significativi in termini di fotocamere, prestazioni e autonomia. Questo smartphone di punta si distingue per l'innovativo comparto fotografico ottimizzato in collaborazione con Hasselblad, il potente chipset MediaTek Dimensity 9400 e una batteria al silicio-carbonio da 5.910 mAh che garantisce un'elevata durata. Find X8 Pro è disponibile nelle colorazioni Space Black (un grigio scuro satinato) e Pearl White, in vendita a 1.199 euro con diverse promozioni in bundle sul sito ufficiale Oppo. Il design è elegante e premium, con un retro dominato dal prominente alloggiamento della fotocamera che occupa quasi un terzo della superficie. Il modulo fotocamera, caratterizzato dall'estetica "Cosmos Ring", ospita quattro sensori da 50MP e il logo Hasselblad.

La costruzione robusta è certificata IP69, garantendo resistenza a polvere e acqua, compresi getti d'acqua ad alta temperatura. Troviamo un pratico alert slider per la selezione delle modalità audio, il pulsante di accensione, il bilanciere del volume e l'esclusivo Quick Button, un pulsante tattile che consente un rapido accesso alla fotocamera e allo zoom in modalità orizzontale. Il display LTPO AMOLED da 6,78 pollici offre un'elevata efficienza energetica grazie alla frequenza di aggiornamento adattiva da 1Hz a 120Hz. Con una luminosità di picco di 4.500 nit e una modalità ad alta luminosità da 1.600 nit, lo schermo garantisce un'ottima visibilità in diverse condizioni di luce.

Il chipset MediaTek Dimensity 9400, realizzato con processo produttivo a 3nm, offre prestazioni elevate e un'efficienza energetica migliorata rispetto alla generazione precedente. La presenza di una camera di vapore, grafite e gel termico contribuisce a mantenere le temperature sotto controllo anche durante sessioni di gioco intense. Find X8 Pro esegue Android 15 con ColorOS 15 e beneficia di un supporto software esteso: 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo e 6 anni di aggiornamenti di sicurezza. Tra le funzionalità software, troviamo Google Gemini, Cerchia e cerca di Google, AI Eraser, AI Clarity Enhance, AI Unblur e AI Reflection Remover.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di Find X8 Pro. La configurazione quadrupla include un ensore principale da 50MP con OIS e apertura f/1.6, teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 3x, OIS e apertura f/2.6, teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 6x, OIS e apertura f/4.3 e ultra-grandangolare da 50MP con PDAF e apertura f/2.0. Questa configurazione consente di catturare video fino a 4K a 60fps con zoom digitale 18x e foto con zoom digitale fino a 120x. La fotocamera frontale da 32MP supporta la registrazione video 4K a 60fps. Tutte le fotocamere beneficiano della tecnologia HyperTone e della modalità Ritratto Hasselblad con sei lunghezze focali.

La batteria al silicio-carbonio da 5.910 mAh garantisce un'autonomia di oltre un giorno e mezzo con utilizzo moderato. La ricarica rapida SuperVOOC da 80W consente di raggiungere il 100% in poco più di 55 minuti. È presente anche la ricarica wireless. Oppo Find X8 Pro è uno smartphone di punta completo e performante, con un comparto fotografico di alto livello e un'ottima autonomia. Pur non offrendo il supporto software più esteso sul mercato, si distingue per funzionalità innovative come l'alert slider, il Quick Button e la condivisione semplificata con iPhone. Rappresenta un'alternativa interessante per chi cerca un flagship Android con caratteristiche uniche.