Oppo Reno12, intelligenza artificiale anche nei mediogamma

Oppo Reno12 si presenta come uno smartphone che cerca di bilanciare estetica, funzionalità intelligenti e resistenza, il tutto ad un prezzo competitivo, che in Italia al momento parte da 399 euro. Con uno spessore di soli 7.6mm e un peso di 177 grammi, il Reno12 5G è comodo da impugnare e si presenta robusto grazie alla protezione Gorilla Glass 7i e alla certificazione IP65 contro polvere e acqua. Il display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione 2400x1080 pixel offre colori vivaci e neri profondi, garantendo un'esperienza visiva di alto livello.

Il refresh rate a 120Hz, pur non essendo sempre costante, assicura una buona fluidità nella maggior parte delle situazioni. Il supporto HDR10+ migliora la visione di contenuti multimediali, mentre la luminosità massima di 1200 nits garantisce una buona visibilità anche all'aperto. Gli altoparlanti stereo offrono un audio di qualità superiore rispetto al modello precedente, con il supporto Holo Audio che promette un'esperienza sonora immersiva.

Il Reno12 5G è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 7300 Energy, affiancato da 8GB di RAM LPDDR4X e 256GB di storage UFS 3.1. Questa configurazione si dimostra adeguata per l'uso quotidiano, come la navigazione sui social media, lo streaming video e il gaming leggero. Tuttavia, con giochi più impegnativi, il dispositivo potrebbe mostrare qualche rallentamento dopo un utilizzo prolungato. Anche il passaggio tra le app non è sempre fulmineo. Il software ColorOS 14, basato su Android 14, introduce diverse funzionalità interessanti, come Smart Sidebar e Air scrolling.

Smart Sidebar è una barra laterale a scomparsa che permette di accedere rapidamente ad app e funzioni preferite, mentre Air scrolling consente di scorrere lo schermo senza toccarlo, tramite gesti con la mano. Uno dei punti di forza del Reno12 5G è l'integrazione di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. L'AI Toolbox offre strumenti utili come AI Writer, per la creazione di testi, AI Speak, per la traduzione in tempo reale, e AI Summary, per riassumere registrazioni audio. Le funzioni AI per la fotocamera, come AI Portrait Retouching e AI Eraser 2.0, permettono di migliorare i ritratti e rimuovere elementi indesiderati dalle foto.

La tripla fotocamera posteriore è composta da un sensore principale Sony LYT600 da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP. La fotocamera frontale è da 32MP. Le foto scattate con il sensore principale in condizioni di buona luce sono di ottima qualità, con colori naturali e un buon livello di dettaglio. L'ultra-grandangolare offre un campo visivo più ampio, ma la qualità delle immagini è inferiore. La modalità ritratto produce scatti con una buona separazione tra soggetto e sfondo, ma i colori a volte risultano eccessivamente saturi. La batteria da 5000mAh garantisce un'ottima autonomia, consentendo di arrivare a fine giornata anche con un utilizzo intenso. La ricarica rapida a 80W permette di ricaricare completamente il dispositivo in circa 50 minuti.