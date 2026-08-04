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Orchid e la delega delle relazioni all'IA, lo spot che divide il web

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La pubblicità della startup sostenuta da Y Combinator accende il dibattito etico sull'ingerenza digitale nei rapporti di coppia

Orchid e la delega delle relazioni all'IA, lo spot che divide il web
04 agosto 2026 | 09.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La diffusione dello spot promozionale diffuso su X dalla startup di intelligenza artificiale Orchid ha scatenato un'ampia controversia sui social media, trasformando la presentazione di un servizio tecnologico in un dibattito etico sul ruolo delle macchine nelle relazioni umane. Diventato virale nelle scorse settimane con milioni di visualizzazioni su X e TikTok, lo spot mostra un utente che gioca ai videogiochi dimenticando l'anniversario di fidanzamento. Sollecitata dalla partner, l'applicazione interviene per notificare la ricorrenza e, di fronte alla reazione di panico dell'uomo, prende in mano la situazione pronunciando la frase "Ci penso io, sono qui per questo" ("You can't. That's why I'm here"), per poi procedere autonomamente alla prenotazione del ristorante e all'acquisto di un mazzo di fiori.

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L'impostazione pubblicitaria della società, sostenuta da Y Combinator, uno dei più importanti acceleratori di startup al mondo fondato nel 2005 in Silicon Valley da Paul Graham e Jessica Livingston, ha registrato un crescente numero di visualizzazioni e una successiva ondata di reazioni negative da parte degli utenti e di esperti di terapia di coppia, che accusano lo strumento di incentivare la cosiddetta incompetenza strategica all'interno dei rapporti affettivi, delegando l'attenzione emotiva ad algoritmi automatici e alterando la genuinità dei gesti romantici.

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Sul piano puramente operativo, la piattaforma si presenta come un assistente personale integrato direttamente in iMessage, in grado di agire sul modello "Approve & Execute" interfacciandosi con le caselle di posta elettronica di Gmail, i servizi di Google Drive e le scadenze del calendario digitale per monitorare i messaggi, redigere bozze di risposta, inviare un resoconto giornaliero delle priorità e organizzare prenotazioni di viaggi o appuntamenti che necessitano di una semplice conferma dell'utente per eseguire le transazioni.

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orchid assistente personale iMessage piattaforma AI Y Combinator X TikTok
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