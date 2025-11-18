Per Natale Lenovo propone ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, primo laptop con schermo arrotolabile

E' in cima alle proposte di Lenovo per la stagione natalizia il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, si tratta del primo laptop con schermo arrotolabile al mondo. Il segreto è in un display Oled da 14" che si espande verticalmente fino a 16.7", offrendo una flessibilità unica per multitasking o un'unica ampia visuale. Integrato con Copilot+, sfrutta l'intelligenza artificiale con 48 TOPS per suggerimenti in tempo reale e automazione. Il laptop è frutto di una collaborazione con Intel e ha richiesto un lungo lavoro di sviluppo congiunto nel laboratorio di ricerca e sviluppo a Shanghai per arrivare a un display realizzato con un materiale plastico che ricorda quello degli smartphone pieghevoli, testato per decine di migliaia di cicli di apertura e chiusura del coperchio e di arrotolamento dello schermo.

Oltre a permettere di lavorare su file più estesi, con molte più righe gestibili per programmazione e presentazioni, con la possibilità di dividere le finestre, duplicare o estendere il display, naturalmente questo schermo permette di fruire appieno i contenuti di app verticali, come TikTok o Instagram. A supportare la fruizione di contenuti multimediali anche l'audio Harman Kardon con Dolby Atmos mentre la webcam IR da 5MP offre una qualità di alto livello per i meeting da remoto. Nonostante la complessità tecnologica (lo srotolamento del display richiede due motori ad hoc) questo Lenovo non è più ingombranti di laptop 'normali' grazie una scocca sottile appena 19,9 mm.

Il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable - con un listino che parte da meno di 2800 euro - è equipaggiato con processori Intel Core Ultra 7, fino a 32 GB di RAM e 1 TB di SSD, connettività Wi-Fi 7, due porte Thunderbolt 4 e funzionalità AI integrate, tra cui Copilot+ di Microsoft e l'assistente Lenovo AI Now, capace di operare anche offline grazie ai modelli linguistici locali.