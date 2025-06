Per te di TikTok, come decidere che cosa vedere

La piattaforma introduce a livello globale nuove opzioni di personalizzazione del feed Per te, consentendo agli utenti di regolare la frequenza dei contenuti per categoria e ampliando i filtri per parole chiave grazie all’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più mirata e controllabile

TikTok ha annunciato l’espansione globale della funzione Gestisci argomenti, uno strumento che consente agli utenti di personalizzare la frequenza con cui i contenuti appartenenti alle principali dieci categorie tematiche, tra cui sport, viaggi, umorismo, arti creative e danza, vengono mostrati nel feed Per te. Dopo una fase pilota avviata negli Stati Uniti nel 2023, la funzionalità è ora disponibile a livello internazionale. L’impostazione non consente di escludere del tutto una categoria, ma influisce sulla frequenza con cui determinati temi vengono suggeriti, in funzione dell’evoluzione delle preferenze dell’utente. TikTok specifica che le modifiche apportate potrebbero non essere immediate e che l’effetto della personalizzazione si limita esclusivamente al feed Per te, senza ripercussioni su altre sezioni dell’app.

Per accedere alla funzione è possibile entrare nel menu Impostazioni e selezionare Preferenze sui contenuti > Gestisci argomenti. In alternativa, si può accedere direttamente da un contenuto nel feed Per te, attraverso il pulsante di condivisione, scegliendo le voci Perché questo video > Regola il tuo feed Per te > Gestisci argomenti. Ogni argomento presenta un cursore che consente di regolare la frequenza con cui si desidera visualizzare contenuti correlati. Le modifiche vanno salvate manualmente.

Parallelamente all’estensione di questa funzione, TikTok ha potenziato il sistema di filtri per parole chiave, introducendo un’ulteriore evoluzione basata sull’intelligenza artificiale. I nuovi filtri intelligenti sono in grado di riconoscere non solo le parole chiave inserite direttamente dall’utente, ma anche termini simili presenti in didascalie, hashtag e descrizioni. L’applicazione mostrerà anche le parole correlate che vengono automaticamente escluse, con la possibilità per l’utente di includerle o escluderle manualmente in futuro. TikTok ha inoltre comunicato l’intenzione di ampliare il numero massimo di parole chiave gestibili da ciascun utente, portandolo da 100 a oltre 200 nei prossimi mesi.