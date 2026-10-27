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Pixel Watch 5, Google punta alla sostanza

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Il nuovo smartwatch di Google affina un'estetica ormai iconica e introduce un assistente per il fitness senza precedenti, scontrandosi però con una roadmap di funzioni ancora frammentata

Pixel Watch 5, Google punta alla sostanza
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27 ottobre 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’evoluzione della linea indossabile di Google ha ormai abbandonato la fase sperimentale per abbracciare quella della continuità. Pixel Watch 5 non stravolge l’impostazione estetica del predecessore, confermando l'iconica cassa circolare in alluminio e il caratteristico pannello Actua 360 a cupola con tecnologia LTPO AMOLED, capace di raggiungere picchi di luminosità pari a 3000 nit nelle varianti da 41 e 45 millimetri. Le modifiche strutturali sono minime: la corona rotante mantiene la consueta precisione nella navigazione dell'interfaccia pur continuando a rinunciare al feedback aptico presente su rivali diretti come Apple Watch Series 11 o Samsung Galaxy Watch 8 Classic, mentre sul lato opposto spicca il connettore ibrido per la ricarica rapida su basetta orizzontale. L'impermeabilità rimane certificata 5ATM e IP68.

Sotto la scocca il processore Snapdragon W5 Gen 2 Accelerated garantisce una reattività superiore del 20% rispetto al modello precedente. Questo surplus prestazionale consente l'esecuzione in locale di Gemini per comandi rapidi come timer o avvio di sessioni sportive senza connessione internet attiva, oltre a una gestione fluida di Wear OS 7. Migliora la dotazione di memoria, che sale a 64 GB, mentre sul fronte energetico la variante maggiore da 45 mm supera agevolmente le 45-50 ore di operatività con display sempre attivo, richiedendo poco più di sessanta minuti per un ciclo di carica completo.

La vera rottura rispetto al passato risiede nell'integrazione di Google Health Coach, il sistema conversazionale basato su intelligenza artificiale integrato nell'app proprietaria. Lungi dall'essere un mero generatore di riassunti testuali, il modello adatta piani di allenamento personalizzati in base alle abitudini quotidiane e all'attrezzatura disponibile, monitorando metriche avanzate tra cui battito cardiaco, temperatura cutanea e livelli di recupero con una precisione superiore anche nel rilevamento delle fasi di sonno. Resta tuttavia il vincolo del canone mensile per l'accesso completo al servizio.

A frenare l'impatto complessivo del dispositivo sul mercato è una distribuzione a scaglioni delle funzioni più attese. Strumenti cruciali quali le tendenze su pressione sanguigna e resistenza insulinica richiedono periodi di calibrazione prolungati, mentre il tracciamento della qualità respiratoria notturna e i circuiti guidati per l'allenamento di forza risentono di tempistiche di rilascio scaglionate a livello geografico. Ne risulta un dispositivo solido e maturo nell'utilizzo quotidiano, ideale per chi proviene da generazioni datate, ma privo di motivazioni decisive per giustificare il passaggio immediato a chi possiede già un Pixel Watch 4.

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