PlayStation e Lisa delle Blackpink insieme per un nuovo DualSense

Sony rilancia la partnership con Lisa, avviata lo scorso anno in occasione della campagna globale per PlayStation 5, con un progetto più ampio che include un DualSense wireless a edizione limitata e una collezione di merchandise disegnata insieme all'artista. L'iniziativa arriva mentre Lisa, cresciuta in Thailandia e affermatasi in Corea del Sud come una delle figure più riconoscibili del K-pop internazionale, continua a espandere la propria presenza fuori dai palchi musicali, tra moda e ora anche gaming.

Il controller, presentato come DualSense Wireless Controller – Lisa Limited Edition, riprende alcuni elementi distintivi legati all'immagine dell'artista: la frangia e gli occhi stilizzati sul touch pad, le sue stelle caratteristiche e la sigla "LL", il tutto sviluppato sulla colorazione Chroma Pearl, indicata da PlayStation come la preferita di Lisa. Il prodotto sarà disponibile in quantità limitata dal 30 ottobre, sia sullo store diretto di PlayStation sia presso rivenditori selezionati a livello globale.

Al progetto si affianca una collezione di merchandise che va oltre l'accessorio da gioco vero e proprio, comprendendo capi di abbigliamento, cappelli, borse, portachiavi, adesivi e una custodia per il DualSense pensata appositamente per l'edizione Lisa. Il lancio coincide inoltre con un altro appuntamento importante per Lisa: il 23 ottobre uscirà il suo nuovo EP, Press Play.