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Pokémon e Megaevoluzione: l’espansione del gioco di carte Caos nascente

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La nuova espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon introduce dinamiche competitive eccellenti che esortano alla strategia

Pokémon e Megaevoluzione: l’espansione del gioco di carte Caos nascente
21 maggio 2026 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dall'autunno scorso il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon è entrato ufficialmente nella sua era dedicata alla Megaevoluzione, rispolverando una delle meccaniche più amate dai giocatori e attingendo a piene mani dal design introdotto da Leggende Pokémon: Z-A. Fino a questo momento l'attuale ciclo ha alternato picchi qualitativi assoluti ad altri capitoli decisamente più contenuti e di transizione. Il nuovo capitolo denominato Caos nascente, in arrivo ufficialmente nei negozi il 22 maggio, si inserisce nel medesimo solco proponendo una lista complessiva di appena 122 carte.

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Il fulcro visivo della collezione è rappresentato da Mega Greninja, accompagnato da una versione iper rara dorata che si attesta come l'oggetto più desiderato del lotto. Sebbene la presenza di carte con illustrazioni speciali rimanga numericamente in linea con la media della serie, il tasso di commercializzazione delle versioni Ex e delle varianti a figura intera appare più rigido, complice anche una tendenza artistica che privilegia i primi piani ravvicinati dei singoli Pokémon a discapito degli sfondi elaborati e immersivi che avevano decretato il successo delle passate edizioni.

Il vero valore dell'espansione emerge sul versante competitivo, dove la riduzione del numero complessivo di carte favorisce l'elaborazione di strategie mirate. Caos nascente punta con decisione sulle abilità speciali dei Pokémon e su effetti in grado di spostare gli equilibri della partita, offrendo spunti creativi di rilievo per la costruzione dei mazzi da torneo. La centralità degli elementi legati all'acqua, guidati dalle dinamiche di Mega Greninja, beneficia di carte di supporto immediate come la rete da pesca per il recupero rapido delle energie. Non mancano alternative valide per gli archetipi legati al fuoco e la presenza di figure storiche come i profili ultra rari dedicati agli allenatori della regione di Kalos.

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