Pokémon: evento speciale a Roma e tour europeo per il GCC Pocket - Le date italiane

Dopo Roma, l'installazione Megaevoluzione e il Museo del GCC Pokémon Pocket faranno tappa a Londra, Madrid, Parigi, Torino e Oberhausen

23 settembre 2025 | 08.49
Redazione Adnkronos
The Pokémon Company International ha annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, una serie di eventi speciali per celebrare il primo anniversario del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket. Il tour, che prende il via a Roma, si estenderà poi in diverse capitali europee.

Il lancio della celebrazione avverrà a Roma con la “Piazza del GCC Pokémon Pocket, un'installazione temporanea che si ispira a una galleria d’arte. L'evento si terrà il 30 settembre e il 1° ottobre 2025 presso il Boscolo Circo Massimo e permetterà agli Allenatori di ammirare le illustrazioni delle carte disponibili nel GCC Pokémon Pocket in una mostra il cui allestimento si ispira a tre habitat naturali dei Pokémon: spiaggia, deserto e prateria.

Oltre alla mostra, i visitatori potranno partecipare a diverse attività, tra cui una caccia al tesoro, opportunità fotografiche con le illustrazioni delle buste di espansione e una rassegna di considerazioni di artisti celebri del GCC Pokémon. L'ingresso è gratuito, ma è necessario prenotare il biglietto tramite la pagina della Piazza del GCC Pokémon Pocket su Eventbrite.

L'esperienza si estende in Europa con Megaevoluzione e un Museo tematico.

pokemon tcg mega evolution experience pokemon tcg pocket 1st anniversary museum it 1

La celebrazione non si esaurisce nella Capitale italiana. A partire da ottobre, l'installazione "GCC Pokémon: Megaevoluzione – L'esperienza" e il "Museo per l'anniversario del GCC Pokémon Pocket" inizieranno un tour europeo.

GCC Pokémon: Megaevoluzione è un'installazione esplorabile a piedi in cui gli Allenatori potranno ammirare dinamiche rappresentazioni a grandezza naturale di alcune delle fantastiche carte di Megaevoluzione. I partecipanti avranno l’opportunità di raccogliere timbri per ricevere una busta di prova e un poster, fino a esaurimento scorte.

Contestualmente, il Museo per l'anniversario offrirà un'immersione nel mondo digitale del GCC Pokémon Pocket attraverso 10 murales digitali che illustrano ogni aspetto del gioco, dalle buste alle battaglie. Anche in questo caso, la partecipazione a un'attività di raccolta timbri darà diritto a un codice regalo per 24 Clessidre buste da utilizzare nell'app.

Di seguito le tappe europee del tour:

Londra (Regno Unito): dal 3 al 5 ottobre 2025

Madrid (Spagna): dal 10 al 12 ottobre 2025

Parigi (Francia): dal 17 al 19 ottobre 2025

Torino (Italia): dal 24 al 26 ottobre 2025

Oberhausen (Germania): dal 31 ottobre al 1° novembre 2025

Ulteriori dettagli sull'evento sono disponibili sul sito ufficiale Pokémon.

