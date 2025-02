Pokémon, tre carte in esclusiva da Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme

The Pokémon Company International ha svelato i dettagli di "Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme", la prossima espansione del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, attesa per il 28 marzo 2025 presso i rivenditori autorizzati a livello globale. Questa espansione segna un significativo ritorno al passato, reintroducendo un concetto di gioco particolarmente apprezzato: i Pokémon degli Allenatori. Queste carte, originariamente introdotte nell'espansione "Gym Heroes", rappresentano il profondo legame tra Allenatori e i loro Pokémon. L'elemento distintivo di queste carte risiede nell'inclusione del nome dell'Allenatore o dell'Allenatrice direttamente sulla carta stessa, enfatizzando la sinergia tra umano e Pokémon. L'espansione "Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme" non si limita però a una semplice riproposizione. Essa arricchisce l'esperienza di gioco e collezionismo attraverso illustrazioni speciali presenti su diverse tipologie di carte, dalle rare illustrazione alle rare iper, offrendo una rappresentazione visiva variegata e accattivante di questi legami unici. Presentiamo in anteprima tre carte che faranno parte dell'espansione.

Dal punto di vista del collezionismo e della strategia di gioco, l'espansione introduce carte inedite come Zoroark-ex di N, Clefairy-ex di Lylia, Bellibolt-ex di Kissara e Zacian-ex di Hop. La struttura dell'espansione prevede diverse rarità, tra cui quattro Pokémon-ex degli Allenatori, sedici Pokémon-ex standard, undici carte rare illustrazione, sei carte rare illustrazione speciale e tre carte rare iper dorate con una speciale stampa in rilievo. Questa varietà garantisce un'esperienza di collezione dinamica e stimolante, offrendo al contempo ai giocatori nuove opzioni strategiche per la costruzione dei propri mazzi. L'uscita dell'espansione sarà accompagnata da una serie di iniziative promozionali. I rivenditori selezionati offriranno un espositore plus di buste dell'espansione che include una carta promozionale di Reshiram di N in stile rara illustrazione, arricchita dal logo dell'espansione.

Inoltre, il programma Play! Pokémon organizzerà tornei di prerelease a partire dal 15 marzo presso i negozianti indipendenti aderenti, permettendo ai giocatori di provare l'espansione in anteprima. Infine, l'esperienza di "Scarlatto e Violetto - Avventure Insieme" si estende anche al digitale. A partire dal 27 marzo 2025, l'espansione sarà disponibile sull'app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. Questa integrazione digitale permette ai giocatori di collezionare e utilizzare le nuove carte, oltre a ricevere bonus di gioco, garantendo una transizione fluida tra l'esperienza di gioco fisica e quella virtuale.