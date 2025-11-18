realme e Aston Martin F1 presentano GT 8 Pro Dream Edition

La seconda collaborazione tra il brand tecnologico e l'Aston Martin Aramco F1 Team fonde estetica Racing Green, GT Mode con suoni F1 e prestazioni al top per il nuovo flagship

Frutto della seconda partnership con l'Aston Martin Aramco F1 Team, il nuovo dispositivo realme è stato concepito per essere lo "smartphone definitivo per gli appassionati di Formula 1", coniugando estetica racing, fotografia d’eccellenza e performance di alto livello.

Il GT 8 Pro Dream Edition si distingue immediatamente per la sua estetica aggressiva e raffinata. Mantenendo l'iconico Aston Martin Racing Green come tonalità dominante, realme ha introdotto il Lime Essence, un colore che richiama la tradizione delle gare endurance del brand, simboleggiando velocità, vitalità ed energia. Questa combinazione cromatica esclusiva si riflette anche nell'innovativo modulo fotografico intercambiabile, il cui rivestimento può essere rimosso e sostituito per una personalizzazione estrema.

La scocca posteriore vanta una vernice metallizzata racing-grade e aggiorna il design a doppia curvatura fluida, introducendo un frame centrale in metallo e un raccordo incassato. Le linee aerodinamiche sono studiate per garantire un grip stabile ed ergonomico, mentre al centro, il logo argentato di Aston Martin conferisce un tocco distintivo che ne esalta il valore da collezione.

L'esperienza F1 non si limita all'estetica esterna. realme ha completamente personalizzato l'interfaccia utente (UI) per incorporare il DNA delle corse in ogni dettaglio: dal nuovo sfondo dinamico AMR25, all'attivazione del GT Mode che riproduce i veri suoni da pista F1, fino al watermark esclusivo del team per le foto.

Il Vicepresidente e CMO di realme, Chase Xu, ha sintetizzato la visione dietro la collaborazione: "Collaborare con Aston Martin Aramco F1 Team ci permette di unire la potenza pura delle corse automobilistiche con un design innovativo, per creare il miglior smartphone ispirato alla Formula 1. Vogliamo ispirare i sognatori audaci a prendere l'iniziativa, ad andare avanti con coraggio e inseguire ciò che li appassiona davvero. Perché non si tratta solo di andare veloce, ma di lasciare il segno e avere il coraggio di correre secondo le proprie regole."

Dettagli da collezione e prospettive future

Il GT 8 Pro Dream Edition arriva in una esclusiva box edizione limitata, realizzata con cura maniacale per richiamare la colorazione dello smartphone. Al suo interno, gli acquirenti troveranno il set per il rivestimento intercambiabile del modulo fotografico e, come tocco finale per i collezionisti, una graffetta per SIM a forma di monoposto di F1.