realme GT 7 Pro conquista Amazon: record di vendite al lancio

Il 28 novembre 2024 ha segnato un nuovo capitolo nel settore degli smartphone con il lancio del realme GT 7 Pro, che ha rapidamente scalato le classifiche di vendita su Amazon, posizionandosi al primo posto nella categoria degli smartphone già quattro ore dopo il suo debutto. Il marchio realme, conosciuto per la sua rapida crescita globale, ha approfittato del Black Friday per offrire sconti significativi che hanno ulteriormente alimentato l'interesse e le vendite del dispositivo.

Proposto inizialmente a un prezzo promozionale di 799,99 euro su Amazon durante il Black Friday, il realme GT 7 Pro ha impressionato il pubblico e gli esperti con le sue caratteristiche di punta. Il dispositivo è equipaggiato con il processore Snapdragon 8 Elite, che insieme alle avanzate funzionalità AI lo posiziona come leader nel segmento dei flagship.

Il realme GT 7 Pro, di cui abbiamo ampiamente parlato nella recensione, si distingue per le sue capacità fotografiche, grazie all'obiettivo periscopico Sony IMX882 con zoom ottico 3X, che sfida anche i modelli più rinomati come l'iPhone 16 Pro Max. Le modalità AI Snap e AI Night Vision assicurano risultati eccezionali in varie condizioni di illuminazione, restituendo un'ottima sensazione dell'esperienza fotografica.

Il successo italiano ed europeo segue quello che aveva contraddistinto anche il lancio in Cina, che aveva polverizzato numerosi record di vendita grazie anche alle innovazioni nel display Eco² OLED PLUS, frutto della collaborazione con Samsung e all'innovativo sistema di ricarica SUPERVOOC da 120 W del realme GT 7 Pro che consente una ricarica ultra-rapida: il 50% della batteria viene caricato in soli 13 minuti, e una ricarica completa si ottiene in 37 minuti.