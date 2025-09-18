circle x black
realme Note 70T: smartphone entry-level con batteria da 6.000mAh

Il nuovo dispositivo si posiziona nel segmento economico, offrendo specifiche equilibrate, lunga autonomia e certificazioni di resistenza per l'uso quotidiano

18 settembre 2025 | 10.53
Redazione Adnkronos
realme ha annunciato la disponibilità del Note 70T, un nuovo smartphone che si inserisce nel segmento entry-level del mercato. Il dispositivo è progettato per offrire un equilibrio tra funzionalità, autonomia e durabilità, posizionandosi come una soluzione per l'uso quotidiano a un prezzo accessibile..

Al cuore del realme Note 70T si trova il processore Unisoc T7250, una variante del T615, realizzato con un processo produttivo a 12nm. Questo processore è configurato con due core Cortex-A75 per le prestazioni e sei core Cortex-A55 per l'efficienza energetica. Accompagnato dalla GPU Mali-G57 MP1, il dispositivo utilizza il sistema operativo Android 15 con l'interfaccia realme UI 5.0, offrendo una piattaforma per le operazioni quotidiane e il multitasking. Il display è un LCD da 6,74 pollici con risoluzione 720p+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, che mira a garantire una visualizzazione fluida di contenuti multimediali e social.

Una delle caratteristiche principali del Note 70T è la sua b atteria da 6.000mAh, una capacità generosa che supporta un'autonomia prolungata fino a due giorni con un utilizzo standard. La ricarica avviene a 15W. Lo smartphone ha inoltre una classificazione di efficienza energetica di Classe A secondo gli standard europei e, secondo le specifiche, conserva oltre l'80% della sua capacità originale dopo 1.000 cicli di ricarica.

Per quanto riguarda la resistenza, il dispositivo ha ottenuto la certificazione IP54, che ne attesta la protezione contro polvere e schizzi d'acqua. Inoltre, ha superato i test di resistenza MIL-STD-810H, che ne verificano l'affidabilità in condizioni di urti e temperature estreme, offrendo una maggiore garanzia per l'uso quotidiano.

Il comparto fotografico del Note 70T è orientato alla praticità d'uso. La fotocamera principale ha un sensore da 13MP, adatto per la cattura di momenti della vita di tutti i giorni e ottimizzato per la registrazione video in 1080p. La fotocamera frontale, integrata in un notch, ha una risoluzione di 5MP ed è destinata a selfie e videochiamate. Un dettaglio funzionale integrato nel design è il LED di notifica, inserito come un anello luminoso intorno all'isola della fotocamera, per visualizzare gli avvisi anche a schermo spento.

Il realme Note 70T è disponibile in due varianti cromatiche, Obsidian Black e Beach Gold, posizionandosi sul mercato come un'opzione per chi cerca un dispositivo funzionale e resistente senza un investimento elevato.

