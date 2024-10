Red Dead Redemption arriva su PC: annunciata la data di uscita

Rockstar Games ha annunciato, in una nota ufficiale, la disponibilità su PC di Red Dead Redemption, insieme alla sua espansione stand-alone di zombie, Undead Nightmare, a partire dal 29 ottobre.

Originariamente rilasciato nel 2010 per PS3 e Xbox 360, Red Dead Redemption ha continuato a ricevere elogi per la sua narrativa profonda e il mondo aperto, vendendo nel mondo fino ad oggi ben 23 milioni di copie. Nel 2023, il gioco è stato ripubblicato su PS4 e Switch, ma ora il suo approdo su PC apre nuove possibilità per i giocatori di godere delle sue avventure in modo ancora più coinvolgente. La storia ruota attorno a John Marston, un fuorilegge che cerca di redimersi mentre esplora un vasto paesaggio ricco di personaggi indimenticabili e sfide emozionanti.

Il nuovo adattamento di Red Dead Redemption, sviluppato in collaborazione con Double Eleven, offre numerosi miglioramenti specifici per l'esperienza PC. Una delle novità più interessanti è il supporto nativo per la risoluzione 4K fino a 144Hz su hardware compatibile, supporto per monitor Ultrawide (21:9) e Super Ultrawide (32:9), oltre al supporto per HDR10 e una completa funzionalità di tastiera e mouse. Inoltre, la versione PC include il supporto per tecnologie di upscaling come NVIDIA DLSS 3.7 e AMD FSR 3.0, nonché impostazioni regolabili per la distanza di disegno e la qualità delle ombre, il che promette un'esperienza di gioco più fluida e coinvolgente e un rendering grafico di qualità.

Di seguito il video di presentazione della nuova uscita

Nella stessa data verrà reso disponibile anche Undead Nightmare, espansione stand-alone di Red Dead Redemption, rilasciata sempre nel 2010. Ambientata in un universo alternativo, il gioco trasforma il mondo del Far West in un incubo zombie. I giocatori vestono i panni di John Marston, che deve affrontare orde di non morti mentre cerca di salvare la sua famiglia. L'espansione è stata acclamata per la sua narrazione avvincente, l'umorismo nero e la libertà di esplorazione, rendendola una delle espansioni più apprezzate nella storia dei videogiochi.

Red Dead Redemption, accessibile su diverse piattaforme, tra cui il Rockstar Store, Steam e Epic Games Store.