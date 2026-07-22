circle x black
Cerca nel sito
 

Refurbed porta il ricondizionato nel mondo della musica

sponsor

Anche le chitarre, ora, possono avere una seconda vita certificata. L'azienda austriaca amplia il proprio marketplace agli strumenti musicali

Refurbed porta il ricondizionato nel mondo della musica
22 luglio 2026 | 13.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Refurbed, marketplace europeo specializzato in prodotti ricondizionati, aggiunge gli strumenti musicali al proprio catalogo. La categoria parte dalle chitarre e, secondo quanto dichiarato dall'azienda, si allargherà progressivamente ad altri strumenti nei prossimi mesi. L'obiettivo è replicare nel settore musicale lo stesso modello di fiducia già consolidato nell'elettronica di consumo, dove refurbed si è affermata come uno dei principali attori europei del ricondizionato.

Il funzionamento ricalca quello già noto agli utenti dell'azienda: ogni strumento viene sottoposto a un processo di verifica e ripristino prima della vendita, comprendente pulizia, controllo tecnico, regolazione professionale e, quando necessario, sostituzione di corde e componenti soggetti a usura, come potenziometri, jack, interruttori e meccaniche. A questo si aggiunge una scheda di valutazione estetica dello strumento, pensata per dare all'acquirente un quadro chiaro delle condizioni prima dell'acquisto. Il servizio è accompagnato da garanzia di un anno, restituzione entro 30 giorni e spedizione gratuita.

Per l'azienda si tratta di un passaggio strategico, oltre che commerciale. Secondo i dati diffusi da refurbed, la categoria degli strumenti musicali ha registrato il debutto più performante nella storia dell'azienda, con una crescita doppia rispetto alla media delle altre categorie al lancio.

"Parte della musica più iconica del mondo è stata creata su strumenti con decenni di storia", ha dichiarato Peter Windischhofer, co-fondatore e CEO di refurbed. "Una chitarra non perde valore perché è stata suonata: acquisisce carattere. Vogliamo che scegliere il ricondizionato diventi naturale per i musicisti, così come lo è già per smartphone e laptop."

La scelta di puntare sugli strumenti musicali si inserisce in una logica più ampia legata all'economia circolare. Trattandosi di prodotti progettati per durare decenni, gli strumenti si prestano bene a una seconda vita commerciale: allungarne l'utilizzo attraverso il ricondizionamento professionale, spiega l'azienda, contribuisce a ridurre la domanda di nuova produzione e a mantenere in circolazione risorse già esistenti.

Il lancio si colloca in una fase di espansione più generale di refurbed, che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato il proprio catalogo oltre l'elettronica di consumo. La categoria degli strumenti musicali ricondizionati è già disponibile in tutti i mercati europei dell'azienda, con l'annuncio di ulteriori strumenti in arrivo nei prossimi mesi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
refurbed strumenti musicali ricondizionato chitarre
Vedi anche
Agrigento, le fiamme avvolgono Santo Stefano Quisquina: decine di evacuati - Video
New York, il sindaco Mamdani contro Netanyahu: "Criminale di guerra, qui non è benvenuto" - Video
Sicilia, scoppia emergenza incendi - Video
Ferran Torres, l'eroe dei Mondiali nella festa della Spagna col cappellino 'stile Trump' - Video
News to go
Assicurazione auto, responsabilità civile unica imposta per legge
Collo bloccato da aria condizionata? Il parere dell'esperto - Video
Caso Fakir, Salvini: "Irresponsabile alimentare odio verso chi indossa divisa" - Video
News to go
Caso Fakir, notte di violenza a Bologna: scontro manifestanti-polizia
Parkour a 70 anni? A Singapore si può - Video
Bologna in piazza per Fakir, scontri manifestanti-agenti e idranti sulla folla - Video
News to go
Maltempo devasta ettari di coltivazioni nel Centro-Nord
Paura a New York, ordigno incendiario davanti alla sede dell'Fbi: arrestato un uomo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza