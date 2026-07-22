Refurbed porta il ricondizionato nel mondo della musica

Refurbed, marketplace europeo specializzato in prodotti ricondizionati, aggiunge gli strumenti musicali al proprio catalogo. La categoria parte dalle chitarre e, secondo quanto dichiarato dall'azienda, si allargherà progressivamente ad altri strumenti nei prossimi mesi. L'obiettivo è replicare nel settore musicale lo stesso modello di fiducia già consolidato nell'elettronica di consumo, dove refurbed si è affermata come uno dei principali attori europei del ricondizionato.

Il funzionamento ricalca quello già noto agli utenti dell'azienda: ogni strumento viene sottoposto a un processo di verifica e ripristino prima della vendita, comprendente pulizia, controllo tecnico, regolazione professionale e, quando necessario, sostituzione di corde e componenti soggetti a usura, come potenziometri, jack, interruttori e meccaniche. A questo si aggiunge una scheda di valutazione estetica dello strumento, pensata per dare all'acquirente un quadro chiaro delle condizioni prima dell'acquisto. Il servizio è accompagnato da garanzia di un anno, restituzione entro 30 giorni e spedizione gratuita.

Per l'azienda si tratta di un passaggio strategico, oltre che commerciale. Secondo i dati diffusi da refurbed, la categoria degli strumenti musicali ha registrato il debutto più performante nella storia dell'azienda, con una crescita doppia rispetto alla media delle altre categorie al lancio.

"Parte della musica più iconica del mondo è stata creata su strumenti con decenni di storia", ha dichiarato Peter Windischhofer, co-fondatore e CEO di refurbed. "Una chitarra non perde valore perché è stata suonata: acquisisce carattere. Vogliamo che scegliere il ricondizionato diventi naturale per i musicisti, così come lo è già per smartphone e laptop."

La scelta di puntare sugli strumenti musicali si inserisce in una logica più ampia legata all'economia circolare. Trattandosi di prodotti progettati per durare decenni, gli strumenti si prestano bene a una seconda vita commerciale: allungarne l'utilizzo attraverso il ricondizionamento professionale, spiega l'azienda, contribuisce a ridurre la domanda di nuova produzione e a mantenere in circolazione risorse già esistenti.

Il lancio si colloca in una fase di espansione più generale di refurbed, che negli ultimi anni ha progressivamente ampliato il proprio catalogo oltre l'elettronica di consumo. La categoria degli strumenti musicali ricondizionati è già disponibile in tutti i mercati europei dell'azienda, con l'annuncio di ulteriori strumenti in arrivo nei prossimi mesi.