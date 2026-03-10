circle x black
Resident Evil Requiem, annunciata l'espansione della storia

Dopo aver superato i cinque milioni di copie vendute in pochi giorni, il survival horror di Capcom si prepara a ricevere una modalità fotografica, un mini-gioco a maggio e un nuovo capitolo narrativo

10 marzo 2026 | 15.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il debutto di Resident Evil Requiem sul mercato ha fatto segnare numeri di rilievo per Capcom, raggiungendo la soglia delle cinque milioni di unità vendute dal lancio avvenuto lo scorso 27 febbraio. Koshi Nakanishi, già regista del settimo capitolo e ora alla guida di questa nuova produzione, ha voluto ringraziare personalmente la community attraverso un video messaggio, sottolineando come il supporto ricevuto dai giocatori sia andato oltre le aspettative iniziali dello studio di sviluppo.

Oltre agli interventi tecnici mirati alla risoluzione dei bug e al miglioramento delle performance generali, il team di sviluppo ha confermato l'arrivo imminente della modalità fotografica, funzione ampiamente richiesta dall'utenza sin dal debutto. Il piano di supporto post-lancio prevede inoltre l'introduzione di un mini-gioco inedito previsto per il mese di maggio, descritto come una sorpresa destinata ad arricchire l'offerta ludica del titolo, pur senza svelarne ancora i dettagli specifici o le meccaniche principali.

L'annuncio più significativo riguarda però lo sviluppo di un'espansione della storia principale, attualmente in fase di lavorazione presso gli studi giapponesi. Questo nuovo contenuto narrativo avrà il compito di approfondire l'universo di Requiem, sebbene Nakanishi abbia invitato il pubblico alla pazienza indicando che i tempi di produzione richiederanno ancora diversi mesi di attesa. L'opera è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 e PC.

Tag
Resident Evil Requiem Capcom storia aggiuntiva videogiochi
