circle x black
Cerca nel sito
 

RFI e Sogesid per un'infrastruttura ferroviaria sostenibile

sponsor

Il Memorandum of Understanding definisce due direttrici strategiche: energia pulita da aree bonificate e supporto tecnico specialistico per semplificare bonifiche e autorizzazioni paesaggistiche

RFI e Sogesid per un'infrastruttura ferroviaria sostenibile
16 dicembre 2025 | 14.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La sostenibilità, l'innovazione e la tutela del territorio diventano pilastri centrali nella nuova collaborazione avviata tra Rete Ferroviaria Italiana (RFI), gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (Gruppo FS), e Sogesid, la società di ingegneria ambientale delle amministrazioni centrali dello Stato. L'accordo, formalizzato attraverso un Memorandum of Understanding (MoU), unisce le competenze complementari delle due realtà con l'obiettivo di generare valore pubblico attraverso progetti ad alto impatto.

L'intesa individua due grandi direttrici di azione, entrambe volte a migliorare e modernizzare il sistema ferroviario italiano.

Prima direttrice: sostenibilità energetica e territoriale

La prima area di collaborazione non prevede scambio economico ed è orientata alla sostenibilità ambientale. Tra le iniziative più rilevanti spicca il progetto per l'individuazione di aree pubbliche di RFI da destinare alla creazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Una specifica attenzione è riservata alle aree precedentemente bonificate, incluse quelle situate nei Siti di Interesse Nazionale (SIN), nei Siti di Interesse Regionale (SIR) e nelle discariche in procedura di infrazione. Sfruttando queste aree, RFI mira a ottimizzare il riutilizzo di terreni complessi. Parallelamente, il MoU prevede un programma per la dismissione progressiva degli acquedotti gestiti da RFI, attraverso l'adozione di modelli di partenariato innovativi e sostenibili.

Seconda direttrice: accelerazione e sicurezza infrastrutturale

La seconda direttrice impegna Sogesid a mettere a disposizione le proprie competenze tecnico-specialistiche per supportare RFI nella gestione degli interventi infrastrutturali più complessi. L'obiettivo è concentrato su tre aree strategiche per la sicurezza e la qualità progettuale:

Semplificazione e accelerazione dei processi autorizzativi in materia paesaggistica.

Riduzione dei tempi nelle attività di bonifica da ordigni bellici (BOB).

Sviluppo di un sistema avanzato di monitoraggio del dissesto idrogeologico.

Questi strumenti moderni sono al servizio della sicurezza, della prevenzione e della velocizzazione degli iter burocratici e operativi.

Per garantire una piena coerenza con la normativa e le mission istituzionali, saranno istituiti gruppi di lavoro congiunti che avranno il compito di definire le priorità, le modalità operative e le condizioni per gli eventuali affidamenti diretti. Questo approccio è improntato alla trasparenza e alla responsabilità condivisa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
RFI Sogesid infrastrutture ferroviarie
Vedi anche
Flaminia potrebbe fare il primo volo sabato in occasione della sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa
News to go
Ospedali in Italia, ecco i migliori: Lombardia e Veneto conquistano il podio
News to go
Ocm Vino, via libera Ue: semplificazioni ed etichette più chiare
L'eroe di Bondi Beach, affronta il terrorista e gli strappa il fucile: il video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza