Sailes Yes: la rivoluzione del sales prospecting su LinkedIn

Il mondo del sales prospecting sta vivendo una rivoluzione grazie a Sailes Yes, una nuova piattaforma italiana che sfrutta l'intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui le aziende identificano e conquistano nuovi clienti su LinkedIn.

Nata da un'idea di Eleonora Senini, CEO della startup, Sailes Yes si presenta come uno strumento innovativo e versatile, capace di analizzare in profondità i comportamenti degli oltre 900 milioni di utenti su LinkedIn, andando oltre i semplici profili statici per comprendere interessi, esigenze e potenziali opportunità di business.

Infatti, grazie a un approccio dinamico e innovativo, Sailes Yes non offre solo uno strumento tecnologico, ma una vera e propria trasformazione nel modo in cui i professionisti delle vendite identificano e interagiscono con i potenziali clienti.

"La nostra visione a lungo termine è quella di trasformare il nostro programma in un pilastro essenziale per il sales prospecting su LinkedIn. Grazie all’automazione intelligente e alla personalizzazione su misura, vogliamo ridefinire il modo in cui le aziende trovano e ingaggiano i loro clienti. Il nostro obiettivo è creare un ecosistema integrato, scalabile e capace di rispondere alle esigenze di aziende di ogni dimensione, dalle start-up alle grandi corporate."spiega la CEO Senini.

Sailes Yes si presenta versatile e dinamica, nonché sempre aggiornata sulle ultime tendenze e capace di analizzare rapidamente i dati complessi per offrire soluzioni efficaci. D’altronde, l’intelligenza artificiale della piattaforma si distingue per l’analisi profonda dei contenuti generati dagli utenti su LinkedIn non si limitandosi a profili statici ma esplorando post, commenti e like al fine di comprendere gli interessi e le necessità dei potenziali clienti. Questo approccio consente di generare raccomandazioni ultra-mirate, automatizzare il processo di engagement con messaggi personalizzati e fornire insights basati sui contenuti dinamici.,

Empatica e connessa, dunque, Sailes Yes è capace di comprendere le sfide dei sales e si propone come un alleato affidabile e flessibile in grado di adattarsi a diversi tipi di aziende:

settore B2B, appartenenti a settori come tecnologia, consulenza, marketing e servizi finanziari;

Start-up e PMI, per accelerare la crescita e ottimizzare le risorse;

Team di vendita e agenzie, per automatizzare le attività ripetitive e migliorare le performance.

"Crediamo che l’automazione debba supportare, non sostituire, il tocco umano. Sailes Yes combina l’efficienza tecnologica con un approccio empatico, garantendo che ogni interazione sia rilevante e personale. A differenza dei concorrenti che si limitano a offrire filtri statici, infatti, Sailes Yes va oltre, esaminando i contenuti e l'attività degli utenti su LinkedIn per identificare potenziali clienti che sono davvero in linea con il business dell'utente così da non cercare randomicamente persone, ma ricevendo suggerimenti mirati e altamente rilevanti, ottimizzando il tempo e migliorando i tassi di successo nelle vendite", sottolinea il team della startup composto da Ilaria Cuomo, CCO; Riadi Piacentini, CLO; Matteo Mainenti, CTO; ed Elisa Laezza, CMO.

Sailes Yes si propone come soluzione che unisce tecnologia e strategia, automazione e umanità per diventare un punto di riferimento per le vendite su LinkedIn, trasformando dati complessi in opportunità concrete.