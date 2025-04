Samsung 9100 Pro con dissipatore di calore, il nuovo re degli SSD

Samsung torna a imporsi sulla scena degli SSD ad alte prestazioni con il nuovo 9100 Pro, una soluzione NVMe 2.0 capace di sfruttare appieno la larghezza di banda offerta dall’interfaccia PCIe 5.0 x4. Forte di un controller progettato internamente e della più recente memoria TLC 3D a 236 strati, questo drive si propone come punto di riferimento per chi cerca il massimo in termini di velocità e affidabilità. Disponibile nel classico formato M.2 2280, adatto anche a PlayStation 5, il Samsung 9100 Pro offre capacità da 1 TB fino a 4 TB. La presenza di 1 GB di DRAM per ogni terabyte di capacità garantisce prestazioni costanti e caching di primo livello, una caratteristica che lo distingue nettamente dagli SSD “DRAM-less” più economici. Uno degli aspetti più interessanti è l’ottimizzazione dei consumi: il 9100 Pro richiede circa la metà dell’energia rispetto al precedente 990 Pro. Un dettaglio che può tradursi in maggiore autonomia nei laptop e in temperature operative più contenute su qualsiasi piattaforma, favorendo la stabilità dei sistemi di fascia alta.

La versione del Samsung 9100 Pro dotata di dissipatore di calore è pensata per quegli utenti che desiderano il massimo controllo termico, soprattutto in configurazioni ad alte prestazioni dove lo spazio è limitato e il flusso d’aria può risultare non ottimale. Il dissipatore progettato da Samsung è a basso profilo, realizzato in alluminio ad alta efficienza, e assicura una gestione ottimale delle temperature anche sotto carichi di lavoro prolungati, riducendo al minimo il rischio di thermal throttling. Grazie a questo accessorio, il 9100 Pro può mantenere velocità di trasferimento più elevate e costanti anche nelle sessioni di utilizzo più intense, come il rendering video 8K, il caricamento di modelli AI di grandi dimensioni o il gaming estremo su piattaforme PCIe 5.0. Il design compatto consente inoltre una compatibilità estesa con la maggior parte dei laptop e dei desktop di ultima generazione, purché dotati di spazio sufficiente attorno al connettore M.2.

Il Samsung 9100 Pro si posiziona saldamente nella fascia alta del mercato. I prezzi partono da circa 240 euro per 1 TB, passando a 380 euro per 2 TB, fino a 700 euro per il modello da 4 TB. Una cifra importante, soprattutto se confrontata con gli SSD PCIe 4.0 DRAM-less, disponibili a circa metà del prezzo. Ma il 9100 Pro non gioca la partita del prezzo: gioca quella dell’assoluta eccellenza tecnica. È un drive pensato per utenti esperti, professionisti, creatori di contenuti e sviluppatori che possono davvero sfruttare appieno la velocità offerta da PCIe 5.0, magari caricando grandi set di dati, modelli di intelligenza artificiale o lavorando su enormi librerie multimediali. Il Samsung 9100 Pro conferma l’ambizione del brand di dominare il segmento degli SSD di fascia alta. È il drive ideale per chi non vuole compromessi, disposto a investire in prestazioni di altissimo livello. Per gli utenti più tradizionali, invece, soluzioni meno costose basate su host memory buffer potrebbero rappresentare scelte più equilibrate. Se il vostro sistema è pronto e il vostro carico di lavoro lo giustifica, il Samsung 9100 Pro è semplicemente uno degli SSD migliori che possiate acquistare nel 2025.