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SNK arruola il padre di Tekken: nasce VS Studio di Katsuhiro Harada

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L'ex dirigente di Bandai Namco assume la guida della nuova sussidiaria con sede a Tokyo, puntando a superare i canoni tradizionali attraverso una collaborazione strategica con lo storico marchio di Osaka

SNK arruola il padre di Tekken: nasce VS Studio di Katsuhiro Harada
13 maggio 2026 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'industria dei picchiaduro assiste a un cambio di equilibri significativo con l'annuncio ufficiale della nascita di VS Studio. La nuova realtà produttiva, sussidiaria di SNK, vede al comando Katsuhiro Harada, figura storica che ha legato il proprio nome al franchise di Tekken per oltre tre decenni. Dopo aver concluso il proprio percorso in Bandai Namco alla fine del 2025, Harada intraprende un nuovo capitolo professionale stabilendo il quartier generale della nuova etichetta a Shinagawa, nel cuore di Tokyo, con l'obiettivo dichiarato di potenziare le capacità di sviluppo della casa madre attraverso un’integrazione di competenze tecniche e marketing.

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L'iniziativa segna il coronamento di un rapporto di stima reciproca tra Harada e Yasuyuki Oda, figura di riferimento di SNK, che ha accolto l'ex rivale sottolineando come la cooperazione fosse un'ipotesi discussa da lungo tempo. Nonostante non siano ancora stati rivelati progetti specifici in fase di lavorazione, l'innesto della sensibilità creativa di Harada all'interno dell'ecosistema SNK suggerisce una volontà di rinnovamento profondo. Il nome scelto per lo studio, VS Studio, richiama non solo il concetto di sfida e competizione tipico del genere, ma intende rappresentare una serie di valori legati all'innovazione tecnologica e alla rottura con gli schemi del passato, citando concetti come "Visionary Standard" e "Vanguard Spirit".

La filosofia operativa della neonata struttura si fonda sulla ricerca di un'esperienza di gioco che aspiri alla perfezione formale, distanziandosi dalle convenzioni consolidate del settore. La struttura nasce come risposta alla necessità di creare un ambiente di lavoro aperto e stimolante, capace di attrarre talenti internazionali pronti a confrontarsi con standard qualitativi elevati. Attualmente impegnata in una fase di reclutamento, la sussidiaria si prepara a tradurre la visione di Harada in prodotti destinati al mercato globale.

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Tekken Katsuhiro Harada videogiochi VS Studio
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