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Spotify lancia Reserved, negli Usa biglietti dei concerti senza fatica per i fan

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La piattaforma streaming lancia negli Stati Uniti una funzione per blindare i biglietti dei concerti a favore degli ascoltatori più assidui, monitorando l'attività degli account premium per neutralizzare i bot dei rivenditori

Spotify lancia Reserved, negli Usa biglietti dei concerti senza fatica per i fan
21 maggio 2026 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'acquisto di un biglietto per un concerto si è trasformato da tempo in una corsa a ostacoli dall'esito quasi mai scontato. Le code virtuali interminabili, i continui aggiornamenti della pagina e il fenomeno del bagarinaggio online privano regolarmente i veri appassionati della possibilità di accedere agli eventi dal vivo. Nel tentativo di risolvere una criticità strutturale dell'industria musicale, Spotify ha annunciato il lancio di Reserved, un servizio integrato destinato agli abbonati Premium maggiorenni che punta a rivoluzionare la distribuzione dei biglietti a partire dal mercato statunitense.

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Il meccanismo si basa sulla misurazione diretta del coinvolgimento degli utenti. Attraverso l'analisi di metriche precise, come il numero di streaming effettuati, le condivisioni dei brani e le interazioni complessive sulla piattaforma, l'azienda svedese identificherà i cosiddetti superfan di un determinato artista. A questi profili selezionati verrà garantita una finestra temporale esclusiva, solitamente della durata di circa ventiquattro ore, per acquistare fino a un massimo di due biglietti prima dell'apertura delle vendite generali, eliminando così la necessità di inseguire codici promozionali o competere con i software automatizzati.

Il monitoraggio costante dell'attività degli account servirà anche come filtro di sicurezza per validare l'identità umana degli acquirenti, contrastando l'azione dei bot che solitamente cannibalizzano le prevendite. L'iniziativa debutterà durante la stagione estiva in collaborazione con una selezione di artisti e tour di varie dimensioni, per poi estendersi progressivamente. Il sistema di assegnazione rimarrà comunque vincolato alla disponibilità geografica e alla capienza delle strutture, dato che il volume degli ascoltatori fidelizzati supera strutturalmente il numero di posti fisici presenti nelle arene.

La mossa si inserisce in una strategia commerciale più ampia finalizzata a consolidare il legame tra il consumo di musica in streaming e il settore dei live, un comparto che per Spotify ha già generato oltre 1,5 miliardi di dollari in vendite di biglietti attraverso le partnership con quaranta operatori di biglietteria e strumenti di geolocalizzazione dei concerti. Con questo aggiornamento, la piattaforma punta a monetizzare la fedeltà degli ascoltatori, offrendo ai promotori e agli artisti la certezza di riempire le platee con la parte più attiva e monetizzabile della propria base utenti.

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Spotify biglietti Reserved bagarinaggio scalper concerti
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