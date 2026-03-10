Super Mario Galaxy, il trailer finale prima dell'uscita del film

Nintendo e Illumination hanno diffuso l'ultimo filmato promozionale della pellicola dedicata all'universo galattico di Mario, confermando il debutto mondiale fissato per l'inizio di aprile. In Italia, il film uscirà in sala il primo del mese. Sotto la produzione congiunta di Chris Meledandri e Shigeru Miyamoto, il progetto vede il ritorno del team creativo originale, con la regia affidata alla coppia Aaron Horvath e Michael Jelenic. La sceneggiatura è stata nuovamente curata da Matthew Fogel, mentre il comparto sonoro riproporrà le composizioni di Brian Tyler, già autore della colonna sonora del precedente episodio. La struttura narrativa si espande verso le ambientazioni spaziali caratteristiche della celebre serie per console, integrando elementi classici e nuove introduzioni nel panorama dei comprimari.

L'ultimo trailer ha ufficializzato l'ingresso di nuove figure di rilievo nel cast delle voci statunitensi, arricchendo un comparto già composto da interpreti di alto profilo. Donald Glover presterà la voce al dinosauro Yoshi, mentre Luis Guzman e Issa Rae interpreteranno rispettivamente i ruoli di Wart e della Regina Ape. Questi attori si affiancano ai confermati Chris Pratt, Anya Taylor-Joy e Jack Black, oltre a Brie Larson che darà voce a Rosalina, personaggio centrale per le dinamiche della saga galattica.