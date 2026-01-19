circle x black
Cerca nel sito
 

Switch 2 Lite in arrivo? Ci sono tracce online

sponsor

L'analisi di alcuni codici sul portale online di Nintendo ha rivelato un modello inedito, alimentando le speculazioni su una possibile versione economica della nuova console di Kyoto

Switch 2 Lite in arrivo? Ci sono tracce online
19 gennaio 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nuove indiscrezioni su un possibile modello economico di Nintendo Switch 2 si sono accese in seguito a una scoperta effettuata all'interno del portale ufficiale della compagnia. Un utente ha individuato nel codice del sito un riferimento a un modello di console precedentemente non visibile, associato alla dicitura Switch 2 e contrassegnato dalla sigla identificativa BE. Il codice, comparso sul sito in un periodo risalente a un arco temporale compreso tra il 9 e il 16 settembre, ha immediatamente scatenato il dibattito sulla natura dell'hardware in questione, che sarebbe quindi diverso dall'attuale modello della console.

La rete ha ipotizzato che possa trattarsi di una versione Lite della piattaforma ibrida, una mossa che troverebbe giustificazione nelle attuali dinamiche di mercato. La scarsità di componenti hardware come le memorie RAM e le fluttuazioni dei costi di produzione potrebbero spingere Nintendo a proporre una variante più accessibile per affiancare il primo modello di Switch, più complesso da produrre. La versione Lite di Switch 2, proprio come quella della generazione precedente, sarebbe esclusivmente portatile e quindi senza controller che si staccano e la possibilità di collegarsi alla TV, il tutto ad un prezzo finale per l'utente che potrebbe essere tagliato anche di 150 euro.

Tuttavia, è necessario mantenere un approccio prudente rispetto a queste speculazioni, poiché l'immagine rinvenuta non è accompagnata da dettagli tecnici ufficiali che ne chiariscano la destinazione d'uso. Sebbene il contesto economico e il ciclo di vita naturale delle console suggeriscano la necessità di un'offerta hardware diversificata, attribuire con certezza il nome Lite a questo nuovo codice risulta al momento prematuro. Nel frattempo, altre voce di corridoio sul mondo Nintendo suggeriscono che il modello originale di Switch 2, rilasciato la scorsa estate a 509 euro in Europa nella versione con Mario Kart World, potrebbe subire molto presto un aumento di prezzo di 50 dollari negli States.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Switch 2 Lite Nintendo console videogiochi
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza