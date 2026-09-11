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Talking Tom Heroes: Super Amici, l'app arriva al cinema

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Il franchise dei giochi mobile prova il salto sul grande schermo con un formato pensato per il pubblico più giovane

Talking Tom Heroes: Super Amici, l'app arriva al cinema
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11 settembre 2026 | 09.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Talking Tom e i suoi amici lasciano gli schermi di smartphone e tablet per approdare, almeno per un'ora, su quello del cinema. A partire dal 17 settembre arriva nelle sale italiane Talking Tom Heroes: Super Amici - Al cinema, uno speciale interattivo di 60 minuti distribuito da AliLeo Media e proiettato nelle catene UCI Cinemas, UniCi e The Space.

Il progetto nasce da Outfit7, la società dietro il brand globale Talking Tom & Friends, il cui catalogo di app e giochi ha superato i 27 miliardi di download nel mondo. Negli anni l'azienda ha trasformato il personaggio nato come semplice gatto virtuale in un ecosistema che comprende giochi, serie animate e licenze, capace di attrarre un pubblico trasversale per età. Lo speciale cinematografico rappresenta ora un ulteriore passo di questa espansione, rivolto in particolare ai bambini.

Il film è tratto da Talking Tom: Super Amici, la serie in onda su Cartoonito che trasforma Talking Tom, Talking Angela, Talking Ben e Talking Hank in supereroi alle prese con poteri straordinari da imparare a gestire. Ambientata nella immaginaria Peak City, la serie segue i quattro protagonisti mentre affrontano un gruppo di antagonisti e scoprono che il vero eroismo richiede più dei semplici superpoteri.

La versione cinematografica non si limita a riproporre i contenuti della serie: introduce momenti interattivi pensati per coinvolgere direttamente il pubblico in sala, con l'obiettivo di trasformare la visione in un'esperienza partecipata che può proseguire anche dopo l'uscita dal cinema. Prima dell'uscita nazionale, è previsto un evento di anteprima il 14 settembre 2026 all'UCI Cinemas MilanoFiori, con la presenza di Talking Tom e Talking Angela.

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Talking Tom videogiochi app cinema film
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