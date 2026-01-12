circle x black
Cerca nel sito
 

TCL al CES 2026 tra premi e innovazioni nel mondo degli schermi

sponsor

L'azienda consolida la propria leadership globale ottenendo prestigiosi riconoscimenti per l'innovazione tecnologica applicata ai display di grande formato, ai dispositivi mobile e alle soluzioni per la smart home

TCL al CES 2026 tra premi e innovazioni nel mondo degli schermi
12 gennaio 2026 | 11.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'edizione 2026 del Consumer Electronics Show ha confermato il ruolo di TCL nel panorama tecnologico internazionale, con l'assegnazione di numerosi premi durante i Global Top Brands Awards. Il protagonista assoluto della presenza dell'azienda a Las Vegas è stato il televisore X11L SQD-Mini LED, che ha ricevuto dall'International Data Group il prestigioso Gold Award per l'innovazione tecnologica nei display. Questo modello rappresenta un punto di svolta nel settore grazie all'introduzione della tecnologia SQD-Mini LED, progettata per garantire una precisione cromatica superiore e una luminosità senza precedenti attraverso un numero elevato di zone di local dimming, il tutto integrato in un design ultrasottile già certificato da TÜV Rheinland per la qualità dell'immagine.

screenshot 2026 01 12 alle 11.34.19

L’impegno del marchio nella ricerca e sviluppo si è manifestato con forza anche nel comparto mobile, dove la tecnologia NXTPAPER 4.0 ha ridefinito gli standard della protezione visiva. Lo smartphone NXTPAPER 70 Pro è stato premiato per la sua capacità di eliminare riflessi e bagliori in ambienti esterni grazie a una sofisticata litografia a nano matrice del pannello. Sulla stessa linea si inserisce il tablet TCL Note A1, che ha convinto la critica per l'esperienza d'uso simile alla carta e per l'integrazione di strumenti di produttività basati su intelligenza artificiale, capaci di gestire traduzioni istantanee e sintesi automatiche dei testi.

screenshot 2026 01 12 alle 11.34.48

La strategia di diversificazione di TCL ha trovato riscontro anche nei settori dei dispositivi indossabili e della climatizzazione avanzata. Lo smartwatch per bambini MOVETIME MT48 ha ottenuto il riconoscimento di TWICE grazie all'adozione di un sistema GPS dual-band e protocolli di sicurezza basati su AI, pensati per garantire una maggiore autonomia ai più piccoli e tranquillità ai genitori. Infine, l'innovazione ha toccato il settore domestico con i condizionatori della serie AHU, premiati per una tecnologia di adattamento automatico del voltaggio che semplifica drasticamente gli interventi di manutenzione e l'efficienza complessiva dell'impianto, confermando la visione trasversale del brand verso un futuro connesso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
TCL CES 2026 Las Vegas MiniLED
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza