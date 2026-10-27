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TCL P80 Ultra Nxtpaper: lo smartphone che sfida Kindle

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Il nuovo medio gamma punta sulla tecnologia antiriflesso per fondere telefono ed e-reader in un solo dispositivo, con un ottimo schermo e buone fotocamere

TCL P80 Ultra Nxtpaper: lo smartphone che sfida Kindle
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27 ottobre 2026 | 12.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L'idea di raggruppare le funzioni di uno smartphone tradizionale e i vantaggi di un lettore di eBook in un unico terminale trova la sua incarnazione più recente nel TCL P80 Ultra Nxtpaper. Il dispositivo si posiziona nella fascia media con una caratteristica distintiva: un pannello AMOLED da 6,8 pollici a 120 Hz trattato con una finitura opaca antiriflesso capace di azzerare i bagliori luminosi. Mediante un selettore fisico laterale è possibile commutare la visualizzazione tra la modalità classica, una resa cromatica attenuata simile all'inchiostro elettronico a colori e un profilo monocromatico che disattiva gran parte dei processi per eliminare le distrazioni e prolungare la carica, avvicinando l'esperienza visiva a quella di un classico Kindle.

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Dal punto di vista costruttivo, la scelta di abbinare un telaio in alluminio a un retro in plastica satinata consente di contenere il peso entro i 198 grammi, un valore competitivo per una diagonale così generosa e funzionale alla lettura prolungata con una sola mano. La scocca, pur priva di particolari slanci di design, vanta le certificazioni IP68 e MIL-STD-810H contro acqua, polvere e urti. Sorprende positivamente anche il modulo fotografico: accanto al sensore principale da 50 megapixel e all'ultra-grandangolare da 8 megapixel, TCL ha integrato un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x, una dotazione rara in questo segmento di mercato che garantisce scatti definiti in buone condizioni di luce.

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I compromessi più evidenti emergono sul fronte dell'esperienza d'uso quotidiana. Il processore MediaTek Dimensity 7400 Elite mostra incertezze, con rallentamenti e micro-scatti percepibili persino durante lo scorrimento dei social network o la gestione delle notifiche, a cui si aggiunge un feedback della vibrazione poco raffinato. Il comparto software compensa in parte con un'interfaccia vicina ad Android stock priva di funzioni IA invasive e arricchita da una libreria dedicata per i formati eBook. L'autonomia, infine, fa leva su un accumulatore da 5800 mAh con ricarica a 45 watt che copre agevolmente l'intera giornata. Nel complesso, il dispositivo resta una proposta peculiare per i lettori accaniti desiderosi di alleggerire le tasche, a patto di accettare una reattività generale non sempre al top.

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