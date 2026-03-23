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Tech: realme lancia la serie 16 Pro, smartphone ufficiale di Aba Roma

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23 marzo 2026 | 10.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Qualità del dettaglio ad ogni scatto e una gestione della luce che assicura colori vibranti e neri profondi. Sono solo alcune delle qualità della nuova serie realme 16 Pro, lanciata allo Step di Milano. La nuova serie punta tutto sulla resa visiva, portando nella fascia media una definizione che non accetta compromessi e conquistando così anche i puristi dell'immagine: la serie 16 Pro è diventata ufficialmente lo strumento didattico della Scuola di Fotografia dell'Accademia di Belle Arti (Aba) di Roma. Da aprile 2026, gli studenti utilizzeranno i dispositivi nei corsi di ritratto per sperimentare tecniche di fotografia mobile, lavorando su composizione, luce e storytelling visivo.

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