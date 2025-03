The Legend of Zelda, Nintendo annuncia la data di uscita del film dal vivo

L'adattamento cinematografico live-action della celebre serie di videogiochi "The Legend of Zelda" di Nintendo, oggetto di lunga attesa e speculazione, ha ricevuto una data di uscita ufficiale. L'annuncio è stato effettuato il 28 marzo 2025 tramite l'applicazione "Nintendo Today!", introdotta il giorno precedente durante una presentazione Nintendo Direct. La scelta di utilizzare una piattaforma mobile dedicata per la diffusione di questa informazione sottolinea la strategia di Nintendo di comunicare direttamente con la propria base di utenti. Il film, basato sulla saga di "The Legend of Zelda", debutterà nelle sale cinematografiche a livello globale il 26 marzo 2027. L'annuncio fa seguito alle prime indicazioni sul progetto, risalenti al novembre 2023. Il periodo di produzione, di circa due anni, è considerato necessario per un adattamento live-action di un'opera fantasy di tale portata, con particolare attenzione alla pre-produzione, alle riprese e agli effetti visivi.

La distribuzione mondiale del film è affidata a Sony Pictures Entertainment. Questa collaborazione tra Nintendo e un importante operatore dell'industria cinematografica globale evidenzia una strategia di espansione delle proprietà intellettuali di Nintendo in diversi formati mediatici. La regia è stata affidata a Wes Ball, noto per il suo lavoro nella trilogia "Maze Runner" e nel recente "Il regno del pianeta delle scimmie". La sua esperienza nel genere avventura e azione suggerisce un possibile orientamento del film in linea con i temi dei videogiochi di "The Legend of Zelda". Il progetto vede il coinvolgimento di figure chiave come Shigeru Miyamoto, creatore della serie, e Avi Arad, produttore con esperienza in adattamenti di proprietà intellettuali di fumetti e videogiochi. La partecipazione di Miyamoto assicura una connessione con il materiale originale, mentre l'esperienza di Arad mira a garantire un'ampia portata commerciale.